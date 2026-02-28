Pumas vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 21 horas por TUDN y ViX.

Partido: Pumas vs Toluca

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 9 la Liga MX

Pumas vs Toluca se medirán el martes 3 de marzo como parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 9 la Liga MX

TUDN y ViX transmitirán el partido Pumas vs Toluca, el martes 3 de marzo a las 21 horas.

Partido: Pumas vs Toluca

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX. (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cómo llegan Pumas y Toluca a la Jornada 9 de la Liga MX?

En la Jornada 8, Pumas enfrentó a Tijuana.

Toluca llega al juego contra los Diablos Rojos tras jugar contra Chivas en la Jornada 8 de la Liga MX.

El equipo de los Diablos Rojos tendrá que ganar en el Estadio Olímpico Universitario si quiere mantenerse seguir escalando posiciones en la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX.