La Jornada 10 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 25 puntos, tras golear a San Luis, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.

Cruz Azul | 25 puntos Toluca | 24 puntos Chivas | 21 puntos Pachuca | 20 puntos Pumas | 19 puntos Tigres | 16 puntos Atlas | 16 puntos América | 14 puntos Rayados | 13 puntos Puebla | 11 puntos San Luis | 10 puntos Juárez | 10 puntos León | 10 puntos Mazatlán | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Necaxa | 9 puntos Querétaro | 6 puntos Santos | 5 puntos

Cruz Azul se mantiene como líder (especial )

Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 6 de marzo con la victoria de Pumas ante Necaxa.

Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX:

Mazatlán 4-2 León

Necaxa 0-1 Pumas

Querétaro 1-2 América

Cruz Azul 3-0 San Luis

Atlas 1-2 Chivas

Pachuca 2-1 Puebla

Tigres 1-0 Rayados

Toluca 3-1 FC Juárez

Tijuana 1-2 Santos

Fechas y horarios de la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 11 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 13 de marzo.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:

Viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa | 19 horas

FC Juárez vs Rayados | 21 horas

Sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca | 17 horas

Chivas vs Santos | 17:07 horas

León vs Tijuana | 19 horas

Toluca vs Atlas | 19 horas

Pumas vs Cruz Azul | 21 horas

Domingo 15 de marzo