La Jornada 10 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 25 puntos, tras golear a San Luis, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.
- Cruz Azul | 25 puntos
- Toluca | 24 puntos
- Chivas | 21 puntos
- Pachuca | 20 puntos
- Pumas | 19 puntos
- Tigres | 16 puntos
- Atlas | 16 puntos
- América | 14 puntos
- Rayados | 13 puntos
- Puebla | 11 puntos
- San Luis | 10 puntos
- Juárez | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Mazatlán | 10 puntos
- Tijuana | 9 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- Querétaro | 6 puntos
- Santos | 5 puntos
Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 6 de marzo con la victoria de Pumas ante Necaxa.
Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX:
- Mazatlán 4-2 León
- Necaxa 0-1 Pumas
- Querétaro 1-2 América
- Cruz Azul 3-0 San Luis
- Atlas 1-2 Chivas
- Pachuca 2-1 Puebla
- Tigres 1-0 Rayados
- Toluca 3-1 FC Juárez
- Tijuana 1-2 Santos
Fechas y horarios de la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 11 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 13 de marzo.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:
Deportes
México vs Estados Unidos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Deportes
Real Madrid vs Manchester City: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League 2026
Deportes
Real Madrid vs Manchester City: A qué hora y dónde ver el partido de Champions League 2026
Viernes 13 de marzo
- Puebla vs Necaxa | 19 horas
- FC Juárez vs Rayados | 21 horas
Sábado 14 de marzo
- San Luis vs Pachuca | 17 horas
- Chivas vs Santos | 17:07 horas
- León vs Tijuana | 19 horas
- Toluca vs Atlas | 19 horas
- Pumas vs Cruz Azul | 21 horas
Domingo 15 de marzo
- Tigres vs Querétaro | 17 horas
- América vs Mazatlán | 19 horas