La Jornada 10 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 25 puntos, tras golear a San Luis, mientras que Toluca se mantiene invicto en la Liga MX.

  1. Cruz Azul | 25 puntos
  2. Toluca | 24 puntos
  3. Chivas | 21 puntos
  4. Pachuca | 20 puntos
  5. Pumas | 19 puntos
  6. Tigres | 16 puntos
  7. Atlas | 16 puntos
  8. América | 14 puntos
  9. Rayados | 13 puntos
  10. Puebla | 11 puntos
  11. San Luis | 10 puntos
  12. Juárez | 10 puntos
  13. León | 10 puntos
  14. Mazatlán | 10 puntos
  15. Tijuana | 9 puntos
  16. Necaxa | 9 puntos
  17. Querétaro | 6 puntos
  18. Santos | 5 puntos
Cruz Azul se mantiene como líder
Cruz Azul se mantiene como líder (especial )

Resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 6 de marzo con la victoria de Pumas ante Necaxa.

Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX:

  • Mazatlán 4-2 León
  • Necaxa 0-1 Pumas
  • Querétaro 1-2 América
  • Cruz Azul 3-0 San Luis
  • Atlas 1-2 Chivas
  • Pachuca 2-1 Puebla
  • Tigres 1-0 Rayados
  • Toluca 3-1 FC Juárez
  • Tijuana 1-2 Santos

Fechas y horarios de la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 11 de la Liga MX, que dará inicio el viernes 13 de marzo.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:

Viernes 13 de marzo

  • Puebla vs Necaxa | 19 horas
  • FC Juárez vs Rayados | 21 horas

Sábado 14 de marzo

  • San Luis vs Pachuca | 17 horas
  • Chivas vs Santos | 17:07 horas
  • León vs Tijuana | 19 horas
  • Toluca vs Atlas | 19 horas
  • Pumas vs Cruz Azul | 21 horas

Domingo 15 de marzo

  • Tigres vs Querétaro | 17 horas
  • América vs Mazatlán | 19 horas