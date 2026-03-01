América vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 9 de la Liga MX. El partido es el miércoles 4 de marzo de 2026 y será transmitido por ViX.
- Partido: América vs FC Juárez
- Fase: Jornada 9
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX
América vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
América vs FC Juárez juegan el miércoles 4 de marzo como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.
América vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El América vs FC Juárez se jugará a las 21 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma ViX.
¿Cómo llegan América y FC Juárez al partido de la Jornada 9 de la Liga MX?
América ya se ubica entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige André Jardine.
El FC Juárez no tiene la misma responsabilidad que el América en la Liga MX, y ocupar el lugar 16 con apenas 4 puntos lo tiene prácticamente eliminado en el torneo.