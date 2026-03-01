América vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 9 de la Liga MX. El partido es el miércoles 4 de marzo de 2026 y será transmitido por ViX.

Partido: América vs FC Juárez

Fase: Jornada 9

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan América y FC Juárez al partido de la Jornada 9 de la Liga MX?

América ya se ubica entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige André Jardine.

El FC Juárez no tiene la misma responsabilidad que el América en la Liga MX, y ocupar el lugar 16 con apenas 4 puntos lo tiene prácticamente eliminado en el torneo.