Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 7 del Clausura 2026.

La tabla de posiciones de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con Pumas en la parte alta de la tabla de manera invicta, luego de vencer a Rayados.

En tanto, Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

  1. Chivas | 18 puntos
  2. Cruz Azul | 16 puntos
  3. Pumas | 15 puntos
  4. Toluca | 15 puntos
  5. Pachuca | 14 puntos
  6. Atlas | 13 puntos
  7. América | 11 puntos
  8. Tigres | 10 puntos
  9. Rayados | 10 puntos
  10. Necaxa | 9 puntos
  11. Tijuana | 8 puntos
  12. San Luis | 7 puntos
  13. León | 7 puntos
  14. Querétaro | 5 puntos
  15. Puebla | 5 puntos
  16. FC Juárez | 4 puntos
  17. Mazatlán | 4 puntos
  18. Santos | 1 punto
Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 20 de febrero con las victorias de Pachuca y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX:

  • Tigres 1-2 Pachuca
  • Puebla 0-4 América
  • Atlas 3-2 San Luis
  • León 2-1 Santos
  • Necaxa 0-3 Toluca
  • Cruz Azul 2-1 Chivas
  • Tijuana 1-1 Mazatlán
  • Pumas 2-0 Rayados
  • Querétaro vs FC Juárez (Pospuesto)

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 8 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 27 de febrero con 4 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX:

Viernes 27 de febrero

  • Mazatlán vs Pachuca | 19 horas
  • Querétaro vs Santos | 19 horas
  • FC Juárez vs Atlas | 21 horas
  • Tijuana vs Pumas | 21:06 horas

Sábado 28 de febrero

  • San Luis vs Puebla | 17 horas
  • Toluca vs Chivas | 17 horas
  • León vs Necaxa | 19 horas
  • Rayados vs Cruz Azul | 19 horas
  • América vs Tigres | 21 horas