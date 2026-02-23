La tabla de posiciones de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con Pumas en la parte alta de la tabla de manera invicta, luego de vencer a Rayados.

En tanto, Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

Chivas | 18 puntos Cruz Azul | 16 puntos Pumas | 15 puntos Toluca | 15 puntos Pachuca | 14 puntos Atlas | 13 puntos América | 11 puntos Tigres | 10 puntos Rayados | 10 puntos Necaxa | 9 puntos Tijuana | 8 puntos San Luis | 7 puntos León | 7 puntos Querétaro | 5 puntos Puebla | 5 puntos FC Juárez | 4 puntos Mazatlán | 4 puntos Santos | 1 punto

Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 7 del Clausura 2026. (itzel espinoza)

Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 20 de febrero con las victorias de Pachuca y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX:

Tigres 1-2 Pachuca

Puebla 0-4 América

Atlas 3-2 San Luis

León 2-1 Santos

Necaxa 0-3 Toluca

Cruz Azul 2-1 Chivas

Tijuana 1-1 Mazatlán

Pumas 2-0 Rayados

Querétaro vs FC Juárez (Pospuesto)

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 8 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 27 de febrero con 4 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX:

Viernes 27 de febrero

Mazatlán vs Pachuca | 19 horas

Querétaro vs Santos | 19 horas

FC Juárez vs Atlas | 21 horas

Tijuana vs Pumas | 21:06 horas

Sábado 28 de febrero