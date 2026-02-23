Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 7 del Clausura 2026.

La tabla de posiciones de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con Pumas en la parte alta de la tabla de manera invicta, luego de vencer a Rayados.
En tanto, Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.
- Chivas | 18 puntos
- Cruz Azul | 16 puntos
- Pumas | 15 puntos
- Toluca | 15 puntos
- Pachuca | 14 puntos
- Atlas | 13 puntos
- América | 11 puntos
- Tigres | 10 puntos
- Rayados | 10 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- Tijuana | 8 puntos
- San Luis | 7 puntos
- León | 7 puntos
- Querétaro | 5 puntos
- Puebla | 5 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
- Mazatlán | 4 puntos
- Santos | 1 punto
Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 20 de febrero con las victorias de Pachuca y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX:
- Tigres 1-2 Pachuca
- Puebla 0-4 América
- Atlas 3-2 San Luis
- León 2-1 Santos
- Necaxa 0-3 Toluca
- Cruz Azul 2-1 Chivas
- Tijuana 1-1 Mazatlán
- Pumas 2-0 Rayados
- Querétaro vs FC Juárez (Pospuesto)
Fechas y horarios de la Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 8 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 27 de febrero con 4 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX:
Viernes 27 de febrero
- Mazatlán vs Pachuca | 19 horas
- Querétaro vs Santos | 19 horas
- FC Juárez vs Atlas | 21 horas
- Tijuana vs Pumas | 21:06 horas
Sábado 28 de febrero
- San Luis vs Puebla | 17 horas
- Toluca vs Chivas | 17 horas
- León vs Necaxa | 19 horas
- Rayados vs Cruz Azul | 19 horas
- América vs Tigres | 21 horas