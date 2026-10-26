La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó al América y Rayadas como las escuadras líderes.

Tigres se mantiene a dos puntos de distancia de la cima femenil, por lo que la Jornada 12 será trascendental para definir a la mejor escuadra del Apertura 2026.

Grupo A

Rayadas | 31 puntos Tigres | 29 puntos FC Juárez | 27 puntos Toluca | 26 puntos León | 16 puntos Santos Laguna| 16 puntos Cruz Azul| 15 puntos León | 15 puntos Atlante | 7 puntos Querétaro | 6 puntos

Tigres pelea el liderato de la Liga Femenil BBVA. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Grupo B

América | 31 puntos Chivas | 24 puntos San Luis | 19 puntos Pumas | 17 puntos Pachuca | 13 puntos Atlas | 13 puntos Pachuca | 10 puntos Tijuana | 11 puntos Puebla | 4 puntos Necaxa | 0 puntos

América volvió a ganar para afianzarse como líder del Grupo B (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, FC Juárez y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12:

Tijuana 1-1 Pumas

Pachuca 5-0 Necaxa

San Luis 0-7 América

Cruz Azul 1-2 Toluca

FC Juárez 2-1 Querétaro

Tigres 2-2 Rayadas

Atlante 0-0 Chivas

Atlas 0-0 Puebla

Santos 0-0 León

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 13:

Viernes 30 de octubre

Toluca vs Chivas | 18 horas

Atlas vs Tigres | 19:06 horas

Rayadas vs Pumas | 21 horas

Sábado 31 de octubre

Tijuana vs Cruz Azul | 17 horas

Querétaro vs Pachuca | 19:06 horas

Santos vs Necaxa | 21:10 horas

Domingo 1 de noviembre

Puebla vs FC Juárez | 12 horas

América vs Atlante | 15:45 horas

Lunes 2 de noviembre