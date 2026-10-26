La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó al América y Rayadas como las escuadras líderes.
Tigres se mantiene a dos puntos de distancia de la cima femenil, por lo que la Jornada 12 será trascendental para definir a la mejor escuadra del Apertura 2026.
Grupo A
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FC Juárez se afianza con el tercer lugar del Grupo A tras vencer a Querétaro Femenil
Deportes
Toluca derrota a Cruz Azul en calidad de visitante en la Liga Femenil BBVA
Deportes
América destroza al San Luis con 7 goles en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tijuana y Pumas empatan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Charlyn Corral marca triplete en la victoria de Pachuca sobre Necaxa
- Rayadas | 31 puntos
- Tigres | 29 puntos
- FC Juárez | 27 puntos
- Toluca | 26 puntos
- León | 16 puntos
- Santos Laguna| 16 puntos
- Cruz Azul| 15 puntos
- León | 15 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Querétaro | 6 puntos
Grupo B
- América | 31 puntos
- Chivas | 24 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Pumas | 17 puntos
- Pachuca | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Pachuca | 10 puntos
- Tijuana | 11 puntos
- Puebla | 4 puntos
- Necaxa | 0 puntos
Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, FC Juárez y Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 12:
- Tijuana 1-1 Pumas
- Pachuca 5-0 Necaxa
- San Luis 0-7 América
- Cruz Azul 1-2 Toluca
- FC Juárez 2-1 Querétaro
- Tigres 2-2 Rayadas
- Atlante 0-0 Chivas
- Atlas 0-0 Puebla
- Santos 0-0 León
Fechas y horarios de la Jornada 13 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 13:
Viernes 30 de octubre
- Toluca vs Chivas | 18 horas
- Atlas vs Tigres | 19:06 horas
- Rayadas vs Pumas | 21 horas
Sábado 31 de octubre
- Tijuana vs Cruz Azul | 17 horas
- Querétaro vs Pachuca | 19:06 horas
- Santos vs Necaxa | 21:10 horas
Domingo 1 de noviembre
- Puebla vs FC Juárez | 12 horas
- América vs Atlante | 15:45 horas
Lunes 2 de noviembre
- León vs San Luis | 19:06