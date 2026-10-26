La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó al América y Rayadas como las escuadras líderes.

Tigres se mantiene a dos puntos de distancia de la cima femenil, por lo que la Jornada 12 será trascendental para definir a la mejor escuadra del Apertura 2026.

Grupo A

  1. Rayadas | 31 puntos
  2. Tigres | 29 puntos
  3. FC Juárez | 27 puntos
  4. Toluca | 26 puntos
  5. León | 16 puntos
  6. Santos Laguna| 16 puntos
  7. Cruz Azul| 15 puntos
  8. León | 15 puntos
  9. Atlante | 7 puntos
  10. Querétaro | 6 puntos
Tigres golea a Pumas y obtiene el liderato del Grupo A de la Liga Femenil BBVA.
Tigres pelea el liderato de la Liga Femenil BBVA. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 31 puntos
  2. Chivas | 24 puntos
  3. San Luis | 19 puntos
  4. Pumas | 17 puntos
  5. Pachuca | 13 puntos
  6. Atlas | 13 puntos
  7. Pachuca | 10 puntos
  8. Tijuana | 11 puntos
  9. Puebla | 4 puntos
  10. Necaxa | 0 puntos
América volvió a ganar para afianzarse como líder del Grupo B
América volvió a ganar para afianzarse como líder del Grupo B (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de América, FC Juárez y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 12:

  • Tijuana 1-1 Pumas
  • Pachuca 5-0 Necaxa
  • San Luis 0-7 América
  • Cruz Azul 1-2 Toluca
  • FC Juárez 2-1 Querétaro
  • Tigres 2-2 Rayadas
  • Atlante 0-0 Chivas
  • Atlas 0-0 Puebla
  • Santos 0-0 León

Fechas y horarios de la Jornada 13 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 13:

Viernes 30 de octubre

  • Toluca vs Chivas | 18 horas
  • Atlas vs Tigres | 19:06 horas
  • Rayadas vs Pumas | 21 horas

Sábado 31 de octubre

  • Tijuana vs Cruz Azul | 17 horas
  • Querétaro vs Pachuca | 19:06 horas
  • Santos vs Necaxa | 21:10 horas

Domingo 1 de noviembre

  • Puebla vs FC Juárez | 12 horas
  • América vs Atlante | 15:45 horas

Lunes 2 de noviembre

  • León vs San Luis | 19:06