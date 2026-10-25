Cruz Azul vs Toluca jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-1 para las Diablas Rojas.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, Cruz Azul se ubica en séptimo lugar del Grupo A con 15 puntos.

Toluca, por su parte, se quedó con 26 unidades en la cuarta posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Cruz Azul 1-2 Toluca.

Cruz Azul vs Toluca: así se definió el partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs Toluca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Cruz Azul con la necesidad de escalar posiciones en el Grupo A, mientras Toluca en busca de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs Toluca:

Minuto 8: Gol de Brenda Ceren Delgado (Cruz Azul)

Minuto 42: Gol de Eugenie Anne Le Sommer (Toluca)

Minuto 71: Gol de Amandine Henry (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Toluca en la Liga Femenil BBVA?

Cruz Azul y Toluca volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Cruz Azul visita a Tijuana el sábado 31 de octubre, mientras que Toluca enfrenta a Chivas el viernes 30 del mismo mes.