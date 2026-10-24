Tijuana vs Pumas jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-1 para ambas escuadras.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, Tijuana se ubica en sexto lugar del Grupo B con 11 puntos.

Pumas, por su parte, se quedó con 17 unidades en la cuarta posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 1-1 Pumas.

Tijuana vs Pumas: así se definió el partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Pumas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tijuana con la necesidad de escalar posiciones en el Grupo B, mientras Pumas en busca de mantenerse en los primeros lugares del Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Pumas:

Minuto 12: Gol de Amogelang Motau (Tijuana)

Minuto 29: Gol de Stephanie Mariana Ribeiro (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Pumas en la Liga Femenil BBVA?

Atlas y León volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Atlas recibirá a Cruz Azul el sábado 31 de octubre, mientras que Pumas enfrenta a Rayados el viernes 30 del mismo mes.