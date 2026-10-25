Pachuca vs Necaxa jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 5-0 para las Tuzas.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, Pachuca se ubica en quinto lugar del Grupo B con 13 puntos.

Necaxa, por su parte, se quedó con 0 unidades en la novena posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 5-0 Necaxa.

Pachuca vs Necaxa: así se definió el partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Necaxa se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca con la necesidad de escalar posiciones en el Grupo B, mientras Necaxa en busca de sumar sus primeros puntos del Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Necaxa:

Minuto 10: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Minuto 47: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Minuto 66: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Minuto 81: Gol de Eudimilla De Sousa (Pachuca)

Minuto 83: Gol de Marcia Garcia (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Necaxa en la Liga Femenil BBVA?

Pachuca y Necaxa volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Pachuca visita a Querétaro el sábado 31 de octubre, mientras que Necaxa enfrenta al Santos el sábado 31 del mismo mes.