FC Juárez vs Querétaro jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-1 para las fronterizas.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, FC Juárez se ubica en tercer lugar del Grupo A con 27 puntos.

Querétaro, por su parte, se quedó con 6 unidades en la novena posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: FC Juárez 2-1 Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: así se definió el partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Querétaro se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

FC Juárez con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A, mientras Querétaro en busca de escalar posiciones para clasificar en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Querétaro:

Minuto 63: Gol de Marianyela Jimenez Zerpa (Querétaro)

Minuto 86: Gol de Aisha Solorzano Garcia (FC Juárez)

Minuto 90+3: Gol de Dayana Milan Martin (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

FC Juárez y Querétaro volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

FC Juárez visita a Puebla el domingo 1 de noviembre, mientras que Querétaro enfrenta a Pachuca el sábado 31 del mismo mes.