Tigres vs Querétaro jugaron en actividad dominical de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-0 para las Amazonas.

Después del resultado en la Jornada 11, Tigres se ubica en el segundo lugar del Grupo 1 con 28 puntos.

Querétaro, por su parte, se quedó con 6 unidades en el fondo del Grupo 1 del torneo Apertura 2026.

Marcador final: Tigres 2-0 Querétaro.

Tigres vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Querétaro se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tigres con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras Querétaro en busca de salir del fondo del Grupo 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Tigres vs Querétaro:

Minuto 39: Gol de Alison Gonzalez (Tigres)

Minuto 90+5′: Gol de Deiry Ramírez (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

Tigres y Querétaro volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Tigres recibe a Rayadas el domingo 25 de octubre, mientras que Querétaro enfrenta a FC Juárez el sábado 24.