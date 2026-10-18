Rayadas vs Cruz Azul jugaron en actividad sabatina de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-0.

Después del resultado en la Jornada 11, Rayadas se ubica en primer lugar con 27 puntos.

Cruz Azul, por su parte, se quedó con 15 unidades en la sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Rayadas 1-0 Cruz Azul.

Rayadas vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas y Cruz Azul se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Rayadas con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras Cruz Azul en busca de acercarse a zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Rayadas vs Cruz Azul:

Minuto 8: Gol de Lucía García (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y Cruz Azul en la Liga MX?

Rayadas y Cruz Azul volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Rayadas visita a Tigres el domingo 25 de octubre, mientras que Cruz Azul enfrenta a Toluca el sábado 24.