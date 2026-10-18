Pumas vs Atlas jugaron en actividad sabatina de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-0.

Después del resultado en la Jornada 11, Pumas se ubica en cuarto lugar con 16 puntos.

Atlas, por su parte, se quedó con 12 unidades en la quinta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Pumas 1-0 Atlas.

Pumas vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Pumas y Atlas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pumas con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras Atlas en busca de acercarse a zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Atlas:

Minuto 17: Gol de Stephanie Mariana Ribeiro (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Atlas en la Liga MX?

Pumas y Atlas volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Pumas visita a Tigres el domingo 25 de octubre, mientras que Atlas enfrenta a Toluca el sábado 24.