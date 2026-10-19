América vs Pachuca jugaron en actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-1 para el cuadro azulcrema.

Después del resultado en la Jornada 11, América se ubica en primer lugar del Grupo 2 con 28 puntos.

Pachuca, por su parte, se quedó con apenas 10 unidades en la sexta posición del Grupo 2 del Apertura 2026.

Marcador final: América 2-1 Pachuca.

América vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

América vs Pachuca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros lugares en el torneo, mientras Pachuca en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido América vs Pachuca:

Minuto 6: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 31: Gol de Geyse (América)

Minuto 35: Gol de McKenzie Vance (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

América y Pachuca volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

América visitará a San Luis el sábado 24 de octubre, mientras que Pachuca enfrenta a Necaxa el sábado 24.