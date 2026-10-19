San Luis vs FC Juárez jugaron en actividad sabatina de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-1 para la escuadra visitante.

San Luis vs FC Juárez se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

San Luis con la necesidad de seguir en la pelea de los primeros lugares en el torneo, mientras FC Juárez en busca de mantenerse en zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Marcador final: San Luis 1-2 FC Juárez.

San Luis vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Después del resultado en la Jornada 11, San Luis se ubica en el tercer lugar del Grupo 1 con 24 puntos.

FC Juárez, por su parte, se quedó en la tercera posición del Grupo 2 con 19 unidades en la posición del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido San Luis vs FC Juárez:

Minuto 3: Gol de Farlyn Caicedo (FC Juárez)

Minuto 29: Gol de Farlyn Caicedo (FC Juárez)

Minuto 74: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

San Luis y FC Juárez volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

San Luis recibe al América el sábado 24 de octubre, mientras que FC Juárez enfrenta a Querétaro el sábado 24.