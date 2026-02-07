La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Rayadas sobre Tijuana, escuadra que se mantiene en la cima junto a Chivas.
- Rayadas | 19 puntos
- Chivas | 19 puntos
- Toluca | 18 puntos
- América | 17 puntos
- Pachuca | 16 puntos
- Tigres | 14 puntos
- Pumas | 13 puntos
- Cruz Azul | 11 puntos
- FC Juárez | 11 puntos
- Tijuana | 10 puntos
- Mazatlán | 10 puntos
- León l 6 puntos
- Atlas | 5 puntos
- Puebla | 3 puntos
- San Luis | 2 puntos
- Santos | 1 punto
- Querétaro | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 4 de febrero, y concluyó el viernes 7 de febrero.
Estos son todos los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil:
- Toluca 4-0 San luis
- Querétaro 2-3 León
- Necaxa 0-2 Chivas
- FC Juárez 1-1 América
- Tigres 4-2 Cruz Azul
- Atlas 4-1 Pumas
- Puebla 2-0 Santos
- Pachuca 3-0 Mazatlán
- Rayadas 2-0 Tijuana
Fechas y horarios de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el lunes 9 de febrero y concluirá el martes 10 de febrero.
Fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil:
Lunes 9 de febrero
- Cruz Azul vs América | 15:45 horas
- León vs Necaxa | 17 horas
- Tigres vs FC Juárez | 18 horas
- Pumas vs Chivas | 18 horas
- Querétaro vs Mazatlán | 19:06 horas
- Rayadas vs Toluca | 20 horas
Martes 10 de febrero
- Puebla vs Atlas | 15:45 horas
- San Luis vs Pachuca | 19 horas
- Santos vs Tijuana | 19:06 horas