La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Rayadas sobre Tijuana, escuadra que se mantiene en la cima junto a Chivas.

  1. Rayadas | 19 puntos
  2. Chivas | 19 puntos
  3. Toluca | 18 puntos
  4. América | 17 puntos
  5. Pachuca | 16 puntos
  6. Tigres | 14 puntos
  7. Pumas | 13 puntos
  8. Cruz Azul | 11 puntos
  9. FC Juárez | 11 puntos
  10. Tijuana | 10 puntos
  11. Mazatlán | 10 puntos
  12. León l 6 puntos
  13. Atlas | 5 puntos
  14. Puebla | 3 puntos
  15. San Luis | 2 puntos
  16. Santos | 1 punto
  17. Querétaro | 0 puntos
  18. Necaxa | 0 puntos
(@LigaBBVAFemenil)

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 4 de febrero, y concluyó el viernes 7 de febrero.

Estos son todos los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil:

  • Toluca 4-0 San luis
  • Querétaro 2-3 León
  • Necaxa 0-2 Chivas
  • FC Juárez 1-1 América
  • Tigres 4-2 Cruz Azul
  • Atlas 4-1 Pumas
  • Puebla 2-0 Santos
  • Pachuca 3-0 Mazatlán
  • Rayadas 2-0 Tijuana

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el lunes 9 de febrero y concluirá el martes 10 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil:

Lunes 9 de febrero

  • Cruz Azul vs América | 15:45 horas
  • León vs Necaxa | 17 horas
  • Tigres vs FC Juárez | 18 horas
  • Pumas vs Chivas | 18 horas
  • Querétaro vs Mazatlán | 19:06 horas
  • Rayadas vs Toluca | 20 horas

Martes 10 de febrero

  • Puebla vs Atlas | 15:45 horas
  • San Luis vs Pachuca | 19 horas
  • Santos vs Tijuana | 19:06 horas