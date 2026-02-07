La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con la victoria de Rayadas sobre Tijuana, escuadra que se mantiene en la cima junto a Chivas.

Rayadas | 19 puntos Chivas | 19 puntos Toluca | 18 puntos América | 17 puntos Pachuca | 16 puntos Tigres | 14 puntos Pumas | 13 puntos Cruz Azul | 11 puntos FC Juárez | 11 puntos Tijuana | 10 puntos Mazatlán | 10 puntos León l 6 puntos Atlas | 5 puntos Puebla | 3 puntos San Luis | 2 puntos Santos | 1 punto Querétaro | 0 puntos Necaxa | 0 puntos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el miércoles 4 de febrero, y concluyó el viernes 7 de febrero.

Estos son todos los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil:

Toluca 4-0 San luis

Querétaro 2-3 León

Necaxa 0-2 Chivas

FC Juárez 1-1 América

Tigres 4-2 Cruz Azul

Atlas 4-1 Pumas

Puebla 2-0 Santos

Pachuca 3-0 Mazatlán

Rayadas 2-0 Tijuana

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el lunes 9 de febrero y concluirá el martes 10 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil:

Lunes 9 de febrero

Cruz Azul vs América | 15:45 horas

León vs Necaxa | 17 horas

Tigres vs FC Juárez | 18 horas

Pumas vs Chivas | 18 horas

Querétaro vs Mazatlán | 19:06 horas

Rayadas vs Toluca | 20 horas

Martes 10 de febrero