La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con tres partidos y una tabla general que confirma el dominio de América, Pumas, Chivas y Rayadas, líderes con paso perfecto.
- América | 13 puntos
- Rayadas | 13 puntos
- Pumas | 13 puntos
- Chivas | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Toluca | 12 puntos
- Tigres | 10 puntos
- FC Juárez | 10 puntos
- Cruz Azul | 8 puntos
- Tijuana | 7 puntos
- Mazatlán FC | 7 puntos
- León l 3 puntos
- Santos | 1 punto
- San Luis | 1 punto
- Atlas | 1 punto
- Querétaro | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
Pachuca y Toluca se mantienen al acecho, mientras Tigres y FC Juárez buscan consolidarse en la pelea por los primeros puestos.
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026
La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 24 de enero con la victoria, 2-3 de Tijuana sobre San Luis; mientras que América goleó 4-0 a Mazatlán FC.
Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:
- San Luis 2-3 Tijuana
- FC Juárez 1-1 Cruz Azul
- Tigres 3-1 Atlas
- Puebla 1-3 Chivas
- Pumas 1-0 Santos Laguna
- América vs Mazatlán FC
- Querétaro 1-4 Toluca
- Necaxa 0-6 Pachuca
- León 1-1 Rayadas
Fechas y horarios de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 30 de enero y concluirá el lunes 2 de febrero.
Fechas y horarios de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil:
Viernes 30 de enero
- Toluca vs FC Juárez | 18 horas
- Atlas vs San Luis | 19 horas
Sábado 31 de enero
- Cruz Azul vs Querétaro | 15:45 horas
- Mazatlán FC vs Necaxa | 19 horas
- Tijuana vs Puebla | 21:06 horas
Domingo 1 de febrero
- Chivas vs Puebla | 11 horas
- América vs Pumas | 12 horas
- Pachuca vs Tigres | 19 horas
Lunes 2 de febrero
- Santos Laguna vs Rayadas | 19 horas