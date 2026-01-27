La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con tres partidos y una tabla general que confirma el dominio de América, Pumas, Chivas y Rayadas, líderes con paso perfecto.

  1. América | 13 puntos
  2. Rayadas | 13 puntos
  3. Pumas | 13 puntos
  4. Chivas | 13 puntos
  5. Pachuca | 12 puntos
  6. Toluca | 12 puntos
  7. Tigres | 10 puntos
  8. FC Juárez | 10 puntos
  9. Cruz Azul | 8 puntos
  10. Tijuana | 7 puntos
  11. Mazatlán FC | 7 puntos
  12. León l 3 puntos
  13. Santos | 1 punto
  14. San Luis | 1 punto
  15. Atlas | 1 punto
  16. Querétaro | 0 puntos
  17. Puebla | 0 puntos
  18. Necaxa | 0 puntos

Pachuca y Toluca se mantienen al acecho, mientras Tigres y FC Juárez buscan consolidarse en la pelea por los primeros puestos.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 24 de enero con la victoria, 2-3 de Tijuana sobre San Luis; mientras que América goleó 4-0 a Mazatlán FC.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:

  • San Luis 2-3 Tijuana
  • FC Juárez 1-1 Cruz Azul
  • Tigres 3-1 Atlas
  • Puebla 1-3 Chivas
  • Pumas 1-0 Santos Laguna
  • América vs Mazatlán FC
  • Querétaro 1-4 Toluca
  • Necaxa 0-6 Pachuca
  • León 1-1 Rayadas

Fechas y horarios de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 30 de enero y concluirá el lunes 2 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil:

Viernes 30 de enero

  • Toluca vs FC Juárez | 18 horas
  • Atlas vs San Luis | 19 horas

Sábado 31 de enero

  • Cruz Azul vs Querétaro | 15:45 horas
  • Mazatlán FC vs Necaxa | 19 horas
  • Tijuana vs Puebla | 21:06 horas

Domingo 1 de febrero

  • Chivas vs Puebla | 11 horas
  • América vs Pumas | 12 horas
  • Pachuca vs Tigres | 19 horas

Lunes 2 de febrero

  • Santos Laguna vs Rayadas | 19 horas