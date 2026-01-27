La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil cerró con tres partidos y una tabla general que confirma el dominio de América, Pumas, Chivas y Rayadas, líderes con paso perfecto.

América | 13 puntos Rayadas | 13 puntos Pumas | 13 puntos Chivas | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Toluca | 12 puntos Tigres | 10 puntos FC Juárez | 10 puntos Cruz Azul | 8 puntos Tijuana | 7 puntos Mazatlán FC | 7 puntos León l 3 puntos Santos | 1 punto San Luis | 1 punto Atlas | 1 punto Querétaro | 0 puntos Puebla | 0 puntos Necaxa | 0 puntos

Pachuca y Toluca se mantienen al acecho, mientras Tigres y FC Juárez buscan consolidarse en la pelea por los primeros puestos.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 24 de enero con la victoria, 2-3 de Tijuana sobre San Luis; mientras que América goleó 4-0 a Mazatlán FC.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil:

San Luis 2-3 Tijuana

FC Juárez 1-1 Cruz Azul

Tigres 3-1 Atlas

Puebla 1-3 Chivas

Pumas 1-0 Santos Laguna

América vs Mazatlán FC

Querétaro 1-4 Toluca

Necaxa 0-6 Pachuca

León 1-1 Rayadas

Fechas y horarios de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el viernes 30 de enero y concluirá el lunes 2 de febrero.

Fechas y horarios de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil:

Viernes 30 de enero

Toluca vs FC Juárez | 18 horas

Atlas vs San Luis | 19 horas

Sábado 31 de enero

Cruz Azul vs Querétaro | 15:45 horas

Mazatlán FC vs Necaxa | 19 horas

Tijuana vs Puebla | 21:06 horas

Domingo 1 de febrero

Chivas vs Puebla | 11 horas

América vs Pumas | 12 horas

Pachuca vs Tigres | 19 horas

Lunes 2 de febrero