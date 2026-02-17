La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil quedó atrás, y las Rayadas se mantienen como líderes del torneo.

Así marchan los equipos en la Liga MX Femenil:

Rayadas | 23 puntos Chivas | 22 puntos América | 21 puntos Pachuca | 20 puntos Toluca | 19 puntos Tigres | 18 puntos Pumas | 17 puntos FC Juárez | 15 puntos Cruz Azul | 12 puntos León | 12 puntos Tijuana | 12 puntos Mazatlán | 12 puntos Puebla l 6 puntos Atlas | 5 puntos Santos Laguna | 5 puntos San Luis | 1 puntos Querétaro | 1 punto Necaxa | 0 puntos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 14 de febrero, y concluyó el lunes 16 de febrero.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:

FC Juárez 1-1 Pumas

Necaxa 0-2 Santos

Tigres 1-1 Cruz Azul

América 1-1 Rayados

León 6-0 Puebla

Toluca 1-1 Pachuca

San Luis 4-1 Querétaro

Chivas 4-2 Atlas

Mazatlán 0-0 Tigres

Chivas vs América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

A continuación te compartimos las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Viernes 20 de febrero

Pumas vs Tigres | 18 horas

Atlas vs Cruz Azul | 19 horas

Santos vs Toluca | 21 horas

Sábado 21 de febrero

Rayadas vs San Luis | 17 horas

Tijuana vs León | 20 horas

Domingo 22 de febrero