La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil quedó atrás, y las Rayadas se mantienen como líderes del torneo.
Así marchan los equipos en la Liga MX Femenil:
- Rayadas | 23 puntos
- Chivas | 22 puntos
- América | 21 puntos
- Pachuca | 20 puntos
- Toluca | 19 puntos
- Tigres | 18 puntos
- Pumas | 17 puntos
- FC Juárez | 15 puntos
- Cruz Azul | 12 puntos
- León | 12 puntos
- Tijuana | 12 puntos
- Mazatlán | 12 puntos
- Puebla l 6 puntos
- Atlas | 5 puntos
- Santos Laguna | 5 puntos
- San Luis | 1 puntos
- Querétaro | 1 punto
- Necaxa | 0 puntos
Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026
La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 14 de febrero, y concluyó el lunes 16 de febrero.
Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:
- FC Juárez 1-1 Pumas
- Necaxa 0-2 Santos
- Tigres 1-1 Cruz Azul
- América 1-1 Rayados
- León 6-0 Puebla
- Toluca 1-1 Pachuca
- San Luis 4-1 Querétaro
- Chivas 4-2 Atlas
- Mazatlán 0-0 Tigres
Fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil
A continuación te compartimos las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.
Viernes 20 de febrero
- Pumas vs Tigres | 18 horas
- Atlas vs Cruz Azul | 19 horas
- Santos vs Toluca | 21 horas
Sábado 21 de febrero
- Rayadas vs San Luis | 17 horas
- Tijuana vs León | 20 horas
Domingo 22 de febrero
- Puebla vs Mazatlán | 12 horas
- Necaxa vs Querétaro | 17 horas
- Chivas vs América | 17 horas
- Chivas vs Atlas | 19 horas
- Pachuca vs FC Juárez | 19:06 horas