La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil quedó atrás, y las Rayadas se mantienen como líderes del torneo.

Así marchan los equipos en la Liga MX Femenil:

  1. Rayadas | 23 puntos
  2. Chivas | 22 puntos
  3. América | 21 puntos
  4. Pachuca | 20 puntos
  5. Toluca | 19 puntos
  6. Tigres | 18 puntos
  7. Pumas | 17 puntos
  8. FC Juárez | 15 puntos
  9. Cruz Azul | 12 puntos
  10. León | 12 puntos
  11. Tijuana | 12 puntos
  12. Mazatlán | 12 puntos
  13. Puebla l 6 puntos
  14. Atlas | 5 puntos
  15. Santos Laguna | 5 puntos
  16. San Luis | 1 puntos
  17. Querétaro | 1 punto
  18. Necaxa | 0 puntos

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026

La Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 14 de febrero, y concluyó el lunes 16 de febrero.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil:

  • FC Juárez 1-1 Pumas
  • Necaxa 0-2 Santos
  • Tigres 1-1 Cruz Azul
  • América 1-1 Rayados
  • León 6-0 Puebla
  • Toluca 1-1 Pachuca
  • San Luis 4-1 Querétaro
  • Chivas 4-2 Atlas
  • Mazatlán 0-0 Tigres
Chivas vs América
Chivas vs América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

A continuación te compartimos las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Viernes 20 de febrero

  • Pumas vs Tigres | 18 horas
  • Atlas vs Cruz Azul | 19 horas
  • Santos vs Toluca | 21 horas

Sábado 21 de febrero

  • Rayadas vs San Luis | 17 horas
  • Tijuana vs León | 20 horas

Domingo 22 de febrero

  • Puebla vs Mazatlán | 12 horas
  • Necaxa vs Querétaro | 17 horas
  • Chivas vs América | 17 horas
  • Chivas vs Atlas | 19 horas
  • Pachuca vs FC Juárez | 19:06 horas