Alana Flores se la aplicó a David Faitelson y con un contundente “te encanta hablar de otros”, lo humilló en plena entrevista, durante un evento previo a Supernova: Orígenes, donde peleará con Gala Montes.

Las vueltas que da la vida, David Faitelson criticó duramente a Alana Flores por su triunfo en La Velada del Año V; unas semanas más tarde, el comunicador la entrevistó previo a su pelea contra Gala Montes en un evento muy similar, cuestión irónica que fue aprovechada por la influencer.

Alana Flores no sólo destrozó a Gala Montes en la entrevista también lo hizo con David Faitelson, quien, literal, se quedó callado.

Todo comenzó cuando David Faitelson se dirigió a Alana Flores y se quiso burlar por temas relacionados al peso en la pelea ante Gala Montes, pero la influencer contestó de inmediato y sí, lo humilló.

El video del incómodo momento entre David Faitelson y Gala Montes

Durante una entrevista previa a Supernova: Orígenes, David Faitelson entrevistó a Alana Flores y Gala Montes, sin esperar que una de las declaraciones fuera contra él.

El momento de tensión inició cuando David Faitelson ironizó sobre el peso en la pelea y le dijo a Alana Flores que “le aprendió algunas mañas al Canelo”.

“Se ve que le aprendiste algunas mañas al Canelo, el Canelo suele hacer eso, suele decir ‘que se baje 20 kilos”, señaló el periodista.

“A ti te encanta hablar de otros, solamente por hablar”, lanzó Alana Flores y de pasó lo remató con un contundente: “Tú no te prestabas para estos eventos y aquí estamos”.

“Alana”:

Por este momento de su plática con Gala Montes y Faitelson. pic.twitter.com/iarGnLeUlt — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 14, 2025

¿Cuándo será la pelea Alana Flores vs Gala Montes?

Luego del “nocaut” a David Faitelson en plena entrevista, Alana Flores se prepara para su pelea con Gala Montes en el evento Supernova: Orígenes.

El evento tendrá lugar el domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes y la pelea estelar de la cartelera es la de la infuencer Alana Flores vs la actriz Gala Montes.

En el mismo evento, Franco Escamilla también peleará contra el Escorpión Dorado, Shelao vs Luis Pride, Mercedes Roa vs Milica y Westcoal vs Mario Bautista.