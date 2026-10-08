En algo sin precedentes, la NFL cerró un acuerdo para llevar el Super Bowl 2027 a Disney+ en vivo, sumándose a las otras cadenas de la empresa en transmitir el juego.

El Super Bowl 2027 será la primera vez que Disney+ tiene la final de la NFL en vivo, algo que no había sido posible desde que la plataforma fue lanzada en 2019.

Disney+ tendrá el Super Bowl 2027 en vivo

De acuerdo con The New York Times, todos los suscriptores de Disney+ tendrán la transmisión en exclusiva en streaming del Super Bowl 2027 de la NFL sin costo adicional.

Esto hace a Disney+ la plataforma oficial del Super Bowl 2027 de la NFL, dejando de lado al resto de su competencia en el mundo del streaming.

Super Bowl 2027 (NFL)

El acuerdo incluye la transmisión exclusiva en Estados Unidos, así como la cobertura en 55 mercados internacionales, incluyendo México y América Latina.

Aunque en el caso de los mercados internacionales, la transmisión se hará a través de la señal de ESPN que se hace mediante Disney+.

Esto hace que Disney tenga cobertura casi total del partido, pues en Estados Unidos también se podrá ver por los canales tradicionales de ESPN y ABC.

Acuerdo de Disney+ con el Super Bowl 2027 no invalida la transmisión en TV

Algo que se debe de aclarar es que este acuerdo del Super Bowl 2027 en Disney+ solo aplica a las plataformas de streaming.

Si no tienes Disney+, podrás ver el Super Bowl 2027 en los canales tradicionales de televisión, sea esta de paga o de televisión abierta, dependiendo lo que más te guste.

De momento, la NFL no tiene intención de abandonar los canales de televisión para mostrar el su partido final, pues son los que generan la mayoría de las ganancias gracias a la publicidad.

Por otra parte, habrá que ver si la exclusividad para streaming se mantiene para los próximos años, o la liga hace tratos con las otras plataformas disponibles.