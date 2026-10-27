La NFL confirmó que Jay-Z será el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027, uno de los eventos deportivos y musicales más esperados del año.

El anuncio de Jay-Z para el show del medio tiempo 2027 se realizó este lunes 26 de octubre, con lo que el rapero estadounidense se prepara para tomar el escenario del Super Bowl LXI, cuya sede será el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

Jay-Z tomará el relevo de Bad Bunny en el Super Bowl

Se ha confirmado que Jay-Z sucederá a Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl 2027, pues cabe recordar que el puertorriqueño fue quien protagonizó el espectáculo de medio tiempo de la edición anterior,

Jay-Z por su parte, cuenta con una trayectoria de décadas en la industria musical, además de una influencia que abarca el hip-hop, los negocios y la cultura popular.

Por ahora, el anuncio confirma la participación de Jay-Z en el espectáculo, pero todavía queda por conocer qué canciones interpretará, si tendrá invitados especiales y cuáles serán los detalles de la producción.

La expectativa ya comenzó entre los seguidores de la NFL y de la música, que esperan conocer más información sobre uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial durante el Super Bowl 2027.

¿Cuándo será el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

El Super Bowl LXI se llevará a cabo el domingo 14 de febrero de 2027 y, como cada año, el encuentro de la NFL reunirá a millones de aficionados al futbol americano, mientras que el espectáculo musical del medio tiempo buscará convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La participación de Jay-Z también representa un nuevo capítulo en su relación con el evento, pues su compañía Roc Nation participa en la producción del show de medio tiempo.