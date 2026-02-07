El Super Bowl es una cita poblada de hazañas sobre el emparrillado en busca del título de la NFL. Y con la edición 2026 en puerta, te compartemos los momentos épicos en sus 60 años de historia.
Super Bowl 2008: La atrapada del casco
El 3 de febrero de 2008 el Super Bowl vivió un momento épico cuando una recepción improbable encaminó el juego a una de las grandes sorpresas en la historia de la NFL.
- Los Patriots de Tom Brady ganaban 14-10 a Giants.
- El quarterback de NY, Eli Manning, se sacudió el asedió rival y lanzó el ovoide que encontró a David Tyree en su camino.
- El receptor aseguró el balón contra su casco para concretar la recepción.
- Giants anotó un touchdown cuatro jugadas después y ganó 17-14 el Super Bowl.
Super Bowl 2017: La recepción de Edelman
Los Patriots protagonizaron de nuevo un momento épico en el Super Bowl 2017, cuando estando 28-3 abajo en el marcador, comenzaron a reaccionar con Tom Brady al frente.
- Con dos minutos en el reloj, los Patriots perdían 20-28, necesitaban una gran jugada y el destino se las concedió.
- Tom Brady lanzó un pase que un defensor rival desvió en el aire, Julian Edelman se revolvió entre los rivales para completar una recepción espectacular.
- Patriots ganaron el Super Bowl en tiempo extra.
Super Bowl 2015: La intercepción de Malcolm Butler
El Super Bowl 2015 ofreció un momento épico y nuevamente los Patriots estuvieron en escena, gracias a la intercepción de Malcolm Butler.
- Con el balón en la línea de anotación, Malcolm Butler de los Patriots interceptó el ovoide y ganó el partido para New England.
- Terminó una década de espera de los Patriots para ganar el Super Bowl.
Super Bowl 2012: La recepción de Mario Manningham
Eli Manning y los New York Giants estaban abajo en el marcador en el último cuarto del Super Bowl 2012, cuando una épica recepción de Mario Manningham cambió la historia.
- El Manning lanzó un pase al receptor abierto Mario Manningham, directo al espacio más reducido, superando a dos defensores de los Patriots.
- Manningham ejecutó la atrapada. Los Giants anotaron un touchdown en esta serie ofensiva y nunca perdieron la ventaja.
Super Bowl 2022: El pase sin mirar de Matthew Stafford
LA Rams estaba abajo 20-16 en el Super Bowl 2022, con poco más de tres minutos en el reloj, pero otro momento épico protagonizado por Matthew Stafford encaminó a la escuadra angelina a la gloria.
- Matthew Stafford lanzó un clásico pase sin mirar hacia Cooper Kupp y revivió a los Rams.
- El pase movió las cadenas para LA, y los Rams anotaron en esta serie. El touchdown les dio la ventaja ganadora en el Super Bowl 2022.