El Super Bowl es una cita poblada de hazañas sobre el emparrillado en busca del título de la NFL. Y con la edición 2026 en puerta, te compartemos los momentos épicos en sus 60 años de historia.

Super Bowl 2022: El pase sin mirar de Matthew Stafford

El 3 de febrero de 2008 el Super Bowl vivió un momento épico cuando una recepción improbable encaminó el juego a una de las grandes sorpresas en la historia de la NFL.

Los Patriots de Tom Brady ganaban 14-10 a Giants.

El quarterback de NY, Eli Manning, se sacudió el asedió rival y lanzó el ovoide que encontró a David Tyree en su camino.

El receptor aseguró el balón contra su casco para concretar la recepción.

Giants anotó un touchdown cuatro jugadas después y ganó 17-14 el Super Bowl.

Los Patriots protagonizaron de nuevo un momento épico en el Super Bowl 2017, cuando estando 28-3 abajo en el marcador, comenzaron a reaccionar con Tom Brady al frente.

Con dos minutos en el reloj, los Patriots perdían 20-28, necesitaban una gran jugada y el destino se las concedió.

Tom Brady lanzó un pase que un defensor rival desvió en el aire, Julian Edelman se revolvió entre los rivales para completar una recepción espectacular .

se revolvió entre los rivales para completar una . Patriots ganaron el Super Bowl en tiempo extra.

El Super Bowl 2015 ofreció un momento épico y nuevamente los Patriots estuvieron en escena, gracias a la intercepción de Malcolm Butler.

Con el balón en la línea de anotación, Malcolm Butler de los Patriots interceptó el ovoide y ganó el partido para New England.

Terminó una década de espera de los Patriots para ganar el Super Bowl.

Eli Manning y los New York Giants estaban abajo en el marcador en el último cuarto del Super Bowl 2012, cuando una épica recepción de Mario Manningham cambió la historia.

El Manning lanzó un pase al receptor abierto Mario Manningham, directo al espacio más reducido, superando a dos defensores de los Patriots.

Manningham ejecutó la atrapada. Los Giants anotaron un touchdown en esta serie ofensiva y nunca perdieron la ventaja.



LA Rams estaba abajo 20-16 en el Super Bowl 2022, con poco más de tres minutos en el reloj, pero otro momento épico protagonizado por Matthew Stafford encaminó a la escuadra angelina a la gloria.

Matthew Stafford lanzó un clásico pase sin mirar hacia Cooper Kupp y revivió a los Rams.

El pase movió las cadenas para LA, y los Rams anotaron en esta serie. El touchdown les dio la ventaja ganadora en el Super Bowl 2022.