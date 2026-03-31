La NFL anunció que el Super Bowl 2029 se llevará a cabo en el Allegiant Stadium en Las Vegas, esto, luego de la reunión anual de la liga de futbol americano en Phoenix.

El estadio donde se llevará a cabo el Super Bowl 2029 de la NFL es la sede de los Raiders y fue seleccionada tras una revisión por parte del Comité de Participación de los Aficionados y Grandes Eventos de la NFL.

Las Vegas albergarán un Super Bowl por segunda ocasión

El Super Bowl 2029 será la segunda vez que un super tazón se celebre en Las Vegas, pues la ciudad ya debutó como sede del Super Bowl en 2024, recibiendo a más de 330 mil visitantes y generando un impacto económico superior a los mil millones de dólares, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

“Nuestro primer Super Bowl demostró la energía y la magnitud únicas que solo este destino puede ofrecer, reuniendo deportes, entretenimiento y hospitalidad de primer nivel en un solo lugar. Las Vegas fue creada para momentos como este, y esperamos brindar otra experiencia excepcional a los aficionados en 2029″, dijo Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA.

Por su parte, Mark Davis, propietario de los Raiders, declaró que “Nos entusiasma que el Super Bowl regrese a Las Vegas y al Allegiant Stadium en 2029”.

NFL confirma que el Super Bowl 2029 se jugará en Las Vegas. (Ian Maule / AP)

¿Dónde serán las próximas sedes de los Super Bowls?

El Super Bowl del próximo año 2027 se jugará en California por segundo año consecutivo, exactamente en el SoFi Stadium de Inglewood.

En tanto, Atlanta será la ciudad que albergue el Super Bowl de 2028 en el Mercedes Benz Stadium.