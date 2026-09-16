Con el inicio de la temporada de la NFL, comienzan a sonar los nombres para el medio tiempo del Super Bowl 2027; entre ellos tenemos a Justin Bieber y Harry Styles como posibles candidatos.

Esto debido a que Justin Bieber y Harry Styles son los favoritos de la productora Roc Nation de Jay-Z, la cual se encargará de todo lo relacionado al medio tiempo de Super Bowl 2027.

Justin Bieber y Harry Styles son los candidatos fuertes al Super Bowl 2027

De acuerdo con varios reportes, aunque ya se manejan varios nombres, los favoritos para el medio tiempo del Super Bowl 2027 son Justin Bieber y Harry Styles.

Roc Nation de Jay-Z estaría presionando fuerte para tener a Justin Bieber y Harry Styles, ya sea de manera individual o juntos (en el mejor de los casos), en el show deportivo.

Justin Bieber (@lilbieber / Instagram )

Si bien son socios de la NFL para la producción del espectáculo, en realidad es el rapero el que tendría la última palabra sobre quién estará en el show, de ahí que se maneje el nombre de los anteriores cantantes.

Hay que señalar que esto es algo muy preliminar, no está cerrado y ni siquiera se le ha ofrecido el escenario a los cantantes.

Justin Bieber y Harry Styles se negarían a estar en el Super Bowl 2027

Si bien Justin Bieber y Harry Styles son los favoritos para ser parte del Super Bowl 2027, versiones señalan que ninguno de los dos estaría interesado en tomar la oportunidad.

A pesar de que no se ha hecho una oferta a Justin Bieber o Harry Styles, gente cercana a los dos cantantes señala que rechazarían el llamado si este llega en algún momento.

Luego de su presentación en la final del Mundial 2026, Justin Bieber no estaría interesado en ser parte de otro de estos espectáculos de medio tiempo.

Por su parte, no se han dado las posibles razones del por qué Harry Styles no estaría interesado en ser parte de la final de la NFL.