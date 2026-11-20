El futuro de Nico Paz vuelve a colocarse en la agenda del Real Madrid gracias a una cláusula que podría permitir el regreso del mediocampista hispanoargentino al club que lo formó.

Tras consolidar su desarrollo en el futbol italiano, el jugador de 22 años de edad se mantiene como una opción para reforzar la plantilla merengue de cara a la temporada 2027-2028.

Sin embargo, la operación representaría una inversión considerable para el Real Madrid, que tendría que desembolsar una cifra muy superior a la que recibió cuando concretó su venta, lo que abre el debate sobre la viabilidad del movimiento.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el club español conserva una cláusula de recompra por 80 millones de euros, más de mil 600 millones de pesos mexicanos, que únicamente podrá ejecutar durante el mercado de verano de 2027.

¿Por qué Nico Paz podría regresar al Real Madrid en 2027?

La cifra contrasta con los aproximadamente seis millones de euros que el Real Madrid recibió en 2024 por el traspaso del futbolista, quien salió de la institución en busca de mayores oportunidades en el futbol profesional.

El escenario cambió durante el verano de 2026, cuando Real Madrid y Como alcanzaron un nuevo acuerdo para que el argentino permaneciera una temporada más en el futbol italiano.

Nico Paz quiere regresar al Real Madrid y rechaza milonaria oferta de la Premier League (Antonio Saia / AP)

Con esta negociación, el conjunto blanco mantuvo la posibilidad de recuperar al jugador, aunque bajo condiciones económicas que representan una inversión considerable.

El Real Madrid tendrá que decidir si paga 80 millones

La cláusula de recompra representa una oportunidad para que Real Madrid recupere a un futbolista formado en sus categorías inferiores, pero también supone un desafío financiero.

El club deberá analizar si está dispuesto a invertir 80 millones de euros por un jugador al que vendió por una cantidad cercana a los seis millones.