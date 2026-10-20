Jay-Z ha decidido seleccionarse a sí mismo para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en febrero del 2027.

A través de su empresa Roc Nation, encargada de producir el evento desde 2019, el magnate musical descartó a otras grandes figuras como Justin Bieber y Miley Cyrus para protagonizar el concierto en el SoFi Stadium en California, Estados Unidos.

Aunque la noticia aún no cuenta con una confirmación oficial por parte de la NFL, esta elección personal surge tras la controversia generada este 2026 por la actuación en español de Bad Bunny.

Jay-Z sería el artista principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LXI

La noticia de que Jay-Z se habría elegido a sí mismo para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 -a celebrarse el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California- se originó tras una filtración periodística publicada por el medio Puck News.

Jay-Z (MICHAEL TRAN / AFP)

Desde 2019, la empresa de entretenimiento de Jay-Z, Roc Nation, mantiene un contrato con la NFL para encargarse de la asesoría, selección y producción del espectáculo musical de medio tiempo, acuerdo que renovaron en 2024 por cinco años más.

Como fundador y director de Roc Nation, Jay-Z posee la autoridad ejecutiva y la última palabra sobre qué artista se sube al escenario en este evento.

Por ello, al determinar que él encabezará la edición de 2027, los medios califican el movimiento como una “autoselección”.

De acuerdo con los reportes, tras semanas de deliberación y dificultades para concretar a otro artista estelar, Jay-Z concluyó que presentar su propio acto resultaba una alternativa más atractiva y viable para el espectáculo.

Hasta el momento, la noticia se mantiene estrictamente como un reporte de prensa no confirmado. Ni la NFL ni los representantes de Roc Nation han emitido un comunicado formal para validar la presentación de Jay-Z.

Esto es lo que se esperaría del show del medio tiempo del Super Bowl 2027 protagonizado por Jay-Z

Durante el proceso de selección habrían surgido el nombre de figuras con gran peso en la industria pop como:

Justin Bieber : Figuraba entre los contendientes más fuertes y estaba en la lista de deseos de Roc Nation. Su regreso como cabeza de cartel en el festival Coachella a principios de 2026 reavivó su presencia musical y fortaleció sus posibilidades para el evento.

: Figuraba entre los contendientes más fuertes y estaba en la lista de deseos de Roc Nation. Su regreso como cabeza de cartel en el festival Coachella a principios de 2026 reavivó su presencia musical y fortaleció sus posibilidades para el evento. Miley Cyrus : Se posicionaba como una de las grandes favoritas para liderar el espectáculo. Sus recientes conciertos como cabeza de cartel en el Hollywood Bowl alimentaron la especulación de que se preparaba para dar el salto al escenario del Super Bowl.

: Se posicionaba como una de las grandes favoritas para liderar el espectáculo. Sus recientes conciertos como cabeza de cartel en el Hollywood Bowl alimentaron la especulación de que se preparaba para dar el salto al escenario del Super Bowl. Harry Styles : Formaba parte de los nombres deseados por Roc Nation. El calendario de su gira Together Together encajaba con el evento, ya que concluía fechas a mediados de diciembre de 2026, lo que le dejaba varios meses de descanso antes de retomar presentaciones en abril de 2027.

: Formaba parte de los nombres deseados por Roc Nation. El calendario de su gira Together Together encajaba con el evento, ya que concluía fechas a mediados de diciembre de 2026, lo que le dejaba varios meses de descanso antes de retomar presentaciones en abril de 2027. Taylor Swift: Aunque en menor medida, su nombre llegó a surgir entre los rumores mediáticos sobre posibles figuras pop consideradas para la fecha.

Si se confirma la presentación de Jay-Z, rumores señalan que el espectáculo se apoyaría en su catálogo histórico de colaboraciones y en la red de artistas vinculados a su sello y empresa de entretenimiento, Roc Nation:

Beyoncé : Es la principal expectativa de los medios y del público. Además de ser su esposa, ambos cuentan con duetos de gran éxito como Crazy in Love y ‘03 Bonnie & Clyde. De concretarse, marcaría la tercera aparición de la cantantr en este evento, habiendo liderado el show en 2013 y participado en 2016 junto a Coldplay y Bruno Mars.

: Es la principal expectativa de los medios y del público. Además de ser su esposa, ambos cuentan con duetos de gran éxito como Crazy in Love y ‘03 Bonnie & Clyde. De concretarse, marcaría la tercera aparición de la cantantr en este evento, habiendo liderado el show en 2013 y participado en 2016 junto a Coldplay y Bruno Mars. Alicia Keys : Con quien interpretó el icónico himno a la ciudad de Nueva York, Empire State of Mind

: Con quien interpretó el icónico himno a la ciudad de Nueva York, Empire State of Mind Rihanna : Con quien compartió el éxito mundial “Umbrella”

: Con quien compartió el éxito mundial “Umbrella” A$AP Rocky

J. Cole

Megan Thee Stallion

Jay-Z no lanza un disco de estudio como solista desde 4:44 (2017), por lo que su espectáculo podría basarse en colaboraciones.