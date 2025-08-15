La Jornada 1 de la Premier League enfrenta al West Ham de Edson Álvarez con el Sunderland; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

West Ham busca recuperarse desde la Jornada 1 de la Premier League, en la que Edson Álvarez quiere ser protagonista del equipo inglés.

Sunderland vs West Ham: Pronóstico del partido de Edson Álvarez

El pronóstico del partido Sunderland vs West Ham, es que el equipo del mexicano Edson Álvarez sacará el empate en el regreso de su rival a la Premier League.

Sunderland vs West Ham: Posibles alineaciones del partido de Edson Álvarez

El Sunderland pondrá esta posible alineación en su regreso a la Premier League, ante el West Ham de Edson Álvarez.

Robin Roefs Trai Hume Dan Ballard Jenson Seelt Reinildo Mandalva Habib Diarra Xhaka Noah Sadaki Chemsdine Talbi Eliezer Mayenda Simon Adingra

El West Ham pondrá esta posible alineación ante Sunderland, en la Jornada 1 de la Premier League.

Areola Wan-Bissaka El Hadji Malick Diouf Max Kilman Naif Aguerd Jean-Clair Todib Ward-Prowse Freddie Potts Lucas Paquetá Jarrod Bowen Füllkrug

Fecha para ver al mexicano Edson Álvarez en la Premier League

El sábado 16 de agosto se miden Sunderland vs West Ham de Edson Álvarez, en la Jornada 1 de la Premier League.

Hora y canal para ver al mexicano Edson Álvarez en la Premier League

A las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Edson Álvarez, quien con West Ham visita a Sunderland en la Jornada 1 de Premier League.

Caliente TV transmitirá el partido Sunderland vs West Ham de Edson Álvarez.

Partido: Sunderland vs West Ham

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Luz

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Edson Álvarez a otra temporada con West Ham en la Premier League?

Edson Álvarez sufrió para tener regularidad en la parte final de la temporada pasada, así que en cuanto terminaron sus vacaciones, se reportó de inmediato a los entrenamientos del West Ham.

Edson Álvarez se integró a West Ham en la gira por Estados Unidos, para tomar parte del cuadrangular contra el Everton, Manchester United y Bournemouth, todos equipos de la Premier League.