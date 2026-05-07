FC Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán en el Clásico de LaLiga en la Jornada 35 de la competencia. El partido se jugará el domingo 10 de mayo a las 13 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid

Fase: Jornada 35

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona vs Real Madrid: Hora para ver el Clásico de LaLiga

FC Barcelona vs Real Madrid se medirán el domingo 10 de mayo a las 13 horas como parte de la Jornada 35 LaLiga, en la que los culés podrían coronarse.

FC Barcelona vs Real Madrid: Canal para ver el Clásico de LaLiga

La cadena Sky Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Madrid.

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid

Fase: Jornada 35

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 35 (Bernat Armangue / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Real Madrid a la Jornada 35 de LaLiga?

El FC Barcelona llega al Clásico de LaLiga vs Real Madrid a un paso de coronarse en la competencia.

Con 88 puntos, el FC Barcelona tiene 11 unidades de ventaja sobre el Real Madrid, cuando solo restan 12 puntos en disputa.

El Barcelona está cerca de ganar Liga número 29, la segunda consecutiva con Hansi Flick como entrenador.

Al equipo catalán le basta un empate este domingo en el Clásico ante Real Madrid para cantar coronarse.