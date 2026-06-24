¿Lloverá en el Corea del Sur vs Sudáfrica? Te contamos del pronóstico en Monterrey y si las condiciones del clima podrían afectar el partido de fase de grupos del Mundial 2026.

“Permanecerán sin tiempo significativo las siguientes 3 horas en la zona donde se ubica el #EstadioMonterrey” Conagua clima

La Conagua emitió un reporte especial sobre las condiciones del clima que se esperan para la zona metropolitana de Monterrey y en específico, para el sitio donde se ubica el Estadio BBVA.

En él, resaltó que no se esperan precipitaciones o condiciones a considerar mientras se lleva a cabo el partido entre las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica.

Corea del Sur vs Sudáfrica se jugará sin lluvia

En punto de las 19:00 horas, las escuadras nacionales de Corea del Sur y Sudáfrica, cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 en un encuentro en el estadio BBVA de Monterrey.

A diferencia de lo que se espera durante el partido entre México vs Chequia que se jugará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX), en la capital de Nuevo León no se pronostican lluvias.

Lo anterior debido a que en su reporte especial sobre el clima en la zona del Estadio BBVA, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refirió que no habrá “tiempo significativo”.

Pronóstico de Conagua para el Corea del Sur vs Sudáfrica (@conagua_clima/X)

De la misma forma, el organismo indicó que el modelo predictivo establece que lo que se espera mientras se juega el partido Corea del Sur vs Sudáfrcia, es un cielo medio nublado.

No obstante, al resaltar que no habrá lluvias, Conagua resaltó que también se pueden descartar episodios de descargas eléctricas, por lo que se preve un juego sin incidencias climáticas.

Corea del Sur vs Sudáfrica definirá clasificados del Grupo A

Las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, dentro de la jornada tres.

El encuentro corresponde al Grupo A, donde Corea del Sur suma tres puntos tras vencer a Chequia y perder contra México, mientras Sudáfrica acumula solo un punto en dos partidos.

El partido se jugará en paralelo al México vs Chequia, ambos programados a las 19:00 horas, práctica habitual en la última jornada para definir clasificados sin ventajas previas.