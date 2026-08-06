New York City FC vs Santos se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 a favor del equipo local sobre los laguneros. Conoce las posibles alineaciones.
New York City FC vs Santos: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido New York City FC vs Santos es triunfo de 3-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: New York City FC 3-0 Santos.
New York City FC vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
New York City FC vs Santos se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Deportes
New York City FC vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Portland vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Deportes
América vs San Diego FC: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Austin FC vs Tijuana: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Deportes
Chicago Fire vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Deportes
Cruz Azul vs Philadelphia Union: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
New York City FC
- Portero: Matt Freese
- Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Mitja Ilenič y Nico Cavallo
- Mediocampistas: Jonathan Shore, Nicolás Fernández Mercau y Andrés Perea
- Delanteros: Axel Agustín Ojeda, Talles Magno y Bénie Traoré
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude y Fran Villalba
- Delantero: Lucas Di Yorio
New York City FC vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
New York City FC vs Santos cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: New York City FC vs Santos
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Apple TV