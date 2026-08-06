New York City FC vs Santos se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 a favor del equipo local sobre los laguneros. Conoce las posibles alineaciones.

New York City FC vs Santos: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido New York City FC vs Santos es triunfo de 3-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: New York City FC 3-0 Santos.

New York City FC vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

New York City FC vs Santos se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

New York City FC

Portero: Matt Freese

Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Mitja Ilenič y Nico Cavallo

Mediocampistas: Jonathan Shore, Nicolás Fernández Mercau y Andrés Perea

Delanteros: Axel Agustín Ojeda, Talles Magno y Bénie Traoré

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Carlos Acevedo Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría

Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude y Fran Villalba

Aldo López, Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude y Fran Villalba Delantero: Lucas Di Yorio

New York City FC vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

New York City FC vs Santos cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.