New York City FC vs Santos se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 a favor del equipo local sobre los laguneros. Conoce las posibles alineaciones.

New York City FC vs Santos: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido New York City FC vs Santos es triunfo de 3-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: New York City FC 3-0 Santos.

New York City FC vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

New York City FC vs Santos se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

New York City FC

  • Portero: Matt Freese
  • Defensas: Tayvon Gray, Thiago Martins, Mitja Ilenič y Nico Cavallo
  • Mediocampistas: Jonathan Shore, Nicolás Fernández Mercau y Andrés Perea
  • Delanteros: Axel Agustín Ojeda, Talles Magno y Bénie Traoré

Santos

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez y Emmanuel Echeverría
  • Mediocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude y Fran Villalba
  • Delantero: Lucas Di Yorio

New York City FC vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

New York City FC vs Santos cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

  • Partido: New York City FC vs Santos
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Sports Illustrated Stadium
  • Transmisión: Apple TV