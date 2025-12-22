Egipto vs Sudáfrica se miden en la Jornada 2 de la Copa Africana. Conoce el día, hora y canal para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026.

Partido: Egipto vs Sudáfrica

Fase: Jornada 2 Copa Africana

Fecha: Viernes 26 de diciembre de 2025

Horario: 9 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Agadir

Transmisión: Claro Sports

Egipto vs Sudáfrica: Día para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026

El viernes 26 de diciembre de 2025 continúa la Jornada 2 de la Copa Africana con cuatro partidos, entre ellos el Egipto vs Sudáfrica.

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, tendrá una dura prueba ante Egipto, en busca del liderato del Grupo B.

Egipto vs Sudáfrica: Hora para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026

El partido Egipto vs Sudáfrica iniciará a las 9 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 2 de la Copa Africana.

Egipto vs Sudáfrica: Canal para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026

La plataforma Claro Sports transmitirá el partido Egipto vs Sudáfrica.

¿Cómo llegan Egipto al partido contra Sudáfrica en la Copa Africana?

Egipto debutó con éxito en la Copa Africana el lunes 22 de diciembre venciendo a 2-1 a Zimbabue. Su siguiente rival será Sudáfrica.

Con 3 puntos, Egipto buscará la cima del Grupo B de la Copa Africana ante la selección de Sudáfrica, una de las rivales de México en el Mundial 2026.

¿Cómo llega Sudáfrica al partido de la Jornada 2 de la Copa Africana?

Previo a su partido de la Jornada 2 de la Copa Africana, Sudáfrica derrotó 2-1 a la selección de Angola.

Empatado en puntos con Egipto, Sudáfrica buscará el liderato del Grupo B de la Copa Africana.

Así marcha el Grupo B de la Copa Africana luego de la primera jornada: