El creador de contenido Steve Will Do It de 27 años de edad, le regaló un Rolex a cada jugador de la selección mexicana, luego de haber ganado una apuesta millonaria tras el partido de contra Ecuador que lo llevó a enfrentarse México vs Inglaterra.

Stephen Deleonardis conocido como Steve Will Do It, fue al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol a darles los Rolex personalmente.

Sin embargo, por el opulento regalo de Steve Will Do It la FIFA podría sancionar a la Selección de México, pues su reglamento impide estas acciones.

Ganó una apuesta y decide regalarle al Tri un Rolex tras la victoria de México vs Ecuador

El youtuber Steve Will Do It visitó el CAR de la Selección de México para regalarle a cada jugador un Rolex, pues este ganó 2 millones de dólares, es decir, 34 millones 800 mil pesos.

El estadounidense compartió que para el partido de México vs Ecuador, apostó a favor de México por la estima que tiene al país y asegurando pasaría a octavos de final en el Mundial 2026.

Debido a que este hecho fue realidad con México ganándole a Ecuador 2-0, Steve Will Do It obtuvo sus 2 millones de dólares, por lo que decidió agradecer a la Selección por engrandecer su fortuna.

Steve Will Do It ganó apuesta al partido México vs Ecuador y regala Rolex a los seleccionados (traducida). (@stevewilldoit)

Para ello, Steve Will Do It le regaló a cada uno de los jugadores de la Selección de México y equipo técnico un Rolex, mismo que según Ciro Gómez Leyva, podría tener un precio aproximado de 10 mil dólares, es decir, 174 mil 730 pesos cada uno.

Ante la sorpresa que se llevó la Selección, se mostró que hicieron ‘volar’ a Steve Will Do It y se mostraron muy agradecidos por el gesto.

FIFA podría sancionar al Tri tras regalo de Steve Will Do It

Aunque la propia Selección de México se mostró agradecida por el regalo de Steve Will Do It tras ganar contra Ecuador, Ciro Gómez Leyva informó que la FIFA los podría sancionar.

Según la lectura del reglamento de la FIFA por Iñaki Arriola al noticiero de Leyva, esta acción puede ser interpretada como una acción indebida respecto a su Código Ético.

Y es que este regalo se clasificaría como la participación “directa o indirectamente” por la Selección de México a “apuestas, juegos de azar, loterías o hechos similares relacionados con partidos de competición”.