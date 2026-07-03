Mediante redes, la Selección Mexicana reportó este viernes 3 de julio que regresará los Rolex que Steve Will Do It regaló a jugadores.

“La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, Steve Will Do It, los relojes que por iniciativa propia les había regalado.” Selección Mexicana

La noticia se da luego de que se viralizara que el youtuber acudió personalmente a entregar el lujoso obsequio a seleccionados y cuerpo técnico tras ganar una puesta por la victoria de México ante Ecuador.

La Selección Mexicana regresará los Rolex que Steve Will Do It le regaló (@miseleccionmx )

Noticia en desarrollo...En breve más información.