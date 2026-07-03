El youtuber Steve Will Do It de 27 años de edad, regaló unos Rolex a los seleccionados de México y al cuerpo técnico de participa para el Mundial 2026. Sin embargo, el Tri ahora podría ser sancionado por la FIFA.

Según el Código de Ética de la FIFA, el Tri no puede formar parte de forma directa o indirecta de apuestas o toda acción que tenga un interés financiero de beneficio del juego.

El reglamento de la FIFA que podría sancionar a México por los Rolex de Steve Will Do It

El Mundial 2026 organizado por la FIFA tiene un reglamento que los participantes deben seguir, entre este un Código Ético al que México debería haberse apegado cuando Steve Will Do It les regaló los Rolex.

El youtuber decidió visitar a la Selección de México en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en donde les dio un Rolex a cada jugar y al equipo técnico, pues Steve Will Do It ganó una apuesta millonaria tras el partido de México vs Ecuador.

Aunque los seleccionados solo recibieron un Rolex y estos no tuvieron participación en la apuesta que Steve Will Do It hizo. El reglamento de la FIFA sí contempla estas circunstancias.

Según la descripción del reglamento de la FIFA sobre las “Apuestas en el fútbol”, los seleccionados, oficiales y árbitros están sujetos al Código de Ética que señala:

“Se les prohíbe participar directa o indirectamente en actividades como apuestas, juegos de azar, loterías o hechos similares relacionadas con partidos de competición o que tenga un interés financiero directo o indirecto en dichas actividades”.

Debido a que México no apostó directamente para obtener esos Rolex por Steve Will Do It, su participación sería de forma indirecta, pero ¿qué dice la FIFA sobre esto?

Respecto a la participación indirecta, la FIFA señala como ejemplos que un tercero puede hacer la apuesta “a nombre” del equipo, y son los jugadores quiénes reciben el beneficio.

“Un tercero apuesta en su nombre en un partido y comparte los beneficios con una persona implicada en el fútbol”. Reglamento de la FIFA.

Hasta el momento, la FIFA no ha mencionado nada al respecto de los Rolex que la Selección recibió, por lo que el partido de México vs Inglaterra del domingo 5 de junio en el Estadio Banorte sigue en pie.