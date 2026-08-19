Atlético de Madrid vs Málaga: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs Málaga juegan el miércoles 19 de agosto en la Jornada 1 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los colchoneros en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlético de Madrid vs Málaga: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Málaga es victoria para los colchoneros por marcador 2-0 en la Jornada 1 de la LaLiga.
Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Málaga.
Atlético de Madrid vs Málaga: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Málaga, que se jugará en la Jornada 1 de LaLiga.
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Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensores: Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko
- Mediocampistas: Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Lee Kang-in
- Delanteros: Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Álvarez
Málaga
- Portero: Alfonso Herrero
- Defensores: Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea y Dani Sánchez
- Mediocampistas: Luca Sangalli, Manu Molina y Dani Lorenzo
- Delanteros: David Larrubia, Roko Baturina y Kevin Medina
Atlético de Madrid vs Málaga: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga
La Jornada 1 de LaLiga, enfrenta al Atlético de Madrid vs Málaga este miércoles 19 de agosto a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Málaga
- Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports