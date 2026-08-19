Atlético de Madrid vs Málaga juegan el miércoles 19 de agosto en la Jornada 1 de LaLiga. Pronóstico 2-0 a favor de los colchoneros en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlético de Madrid vs Málaga: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Atlético de Madrid vs Málaga es victoria para los colchoneros por marcador 2-0 en la Jornada 1 de la LaLiga.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Málaga.

Atlético de Madrid vs Málaga: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Málaga, que se jugará en la Jornada 1 de LaLiga.

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensores: Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko
  • Mediocampistas: Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Lee Kang-in
  • Delanteros: Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Álvarez

Málaga

  • Portero: Alfonso Herrero
  • Defensores: Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea y Dani Sánchez
  • Mediocampistas: Luca Sangalli, Manu Molina y Dani Lorenzo
  • Delanteros: David Larrubia, Roko Baturina y Kevin Medina
Atlético de Madrid vs Málaga: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de LaLiga.
Atlético de Madrid vs Málaga: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de LaLiga. (Bernat Armangue / AP)

Atlético de Madrid vs Málaga: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

La Jornada 1 de LaLiga, enfrenta al Atlético de Madrid vs Málaga este miércoles 19 de agosto a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.

  • Partido: Atlético de Madrid vs Málaga
  • Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2026
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: LaLiga
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
  • Transmisión: SKY Sports