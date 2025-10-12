En la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025, Rayadas visita al Spirit; te decimos cuándo y donde ver el partido.

Spirit vs Rayadas es uno de los dos partidos de la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup, que inicia el martes 14 de octubre.

Spirit vs Rayadas: ¿Cuándo ver a las regias en la Concacaf W Champions Cup?

El miércoles 15 de octubre, Spirit vs Rayadas juegan el partido de la Jornada 5 de Concacaf W Champions Cup 2025, a partir de las 16:15 horas, tiempo del centro de México.

Spirit vs Rayadas: ¿Dónde ver a las regias en la Concacaf W Champions Cup?

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido femenil Spirit vs Rayadas, duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Rayadas vs Alianza

Fase: Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Horario: 16:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Audi Field

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega Rayadas al partido de la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

Rayadas llega a la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025 vs Spirit, luego de conseguir la victoria en la Liga MX Femenil sobre Tijuana.

Rayadas suma 26 puntos en el sexto lugar de la tabla general de la Liga MX, y con ese momento visitará al Spirit en la Concacaf W Champions Cup.

En la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, la escuadra de Rayadas venció 4-0 a Vancouver en calidad de local.

Con seis puntos, Rayadas busca acercarse al Gotham, equipo que suma 10 unidades en el liderato del Grupo B, pero con un partido más que Monterrey.

¿Cómo va el grupo de la Concacaf W Champions Cup 2025 en el que está Rayadas?

Rayadas integra el Grupo B de la Concacaf W Champions Cup 2025, que incluye al Gotham, Vancouver, Alianza y Spirit.

Así marcha el Grupo B de la Concacaf W Champions Cup: