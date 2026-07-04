El infartante partido de dieciséisavos de final del Mundial 2026 que enfrentó a Argentina vs Cabo Verde provocó una curiosa reacción al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Lo anterior debido a que el directivo del organismo internacional dejó entrever que no la pasó del todo bien durante el duro encuentro que se tuvo que definir hasta la instancia de los tiempos extra.

Sin embargo, al notar que estaría exhibiendo su preferencia por el cuadro albiceleste, Gianni Infantino corrigió e intentó señalar que durante el partido Argentina vs Cabo Verde, él estaba en posición neutral.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (AP)

Gianni Infantino sufrió por Argentina ante Cabo Verde

Un gol en propia portería de Diney Borges luego de un contundente remate de Cristian “el Cuti” Romero, selló el destino a favor de Argentina en contra de Cabo Verde.

El tanto que cayó hasta el minuto 111 del primer tiempo extra, permitió que la selección dirigida por Lionel Scaloni avanzara a los octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, el trámite del partido que en el papel tenía la balanza totalmente inclinada para la albiceleste, fue de todo menos seguro, pues la selección de Cabo Verde le plantó cara como los grandes.

El partido que la selección africana dio fue tan bueno y memorable que el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó entrever que sufrió por las complicaciones a las que se enfrentó Argentina.

“Un abrazo a toda Argentina y felicidades, porque… el corazón esta noche…” Gianni Infantino

Lo anterior debido a que durante una entrevista para una televisora argentina, Gianni Infantino estuvo a punto de decir que su corazón no la pasó bien por los problemas que encaró la albiceleste.

🚨 INFANTINO SUFRIÓ POR ARGENTINA HOY:



Gianni Infantino, el Presidente de la FIFA, confirma que esta noche sufrió con Argentina, pero se da cuenta de lo que dice y arregla con que es neutral 🫥 pic.twitter.com/9l7ZCp9GER — Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026

Gianni Infantino afirmó que era neutral luego de traspié

La reacción de Gianni Infantino por el partido Argentina vs Cabo Verde que no pasó desapercibida y se ha viralizado en redes sociales, ha generado diversos comentarios y críticas.

Así ocurre debido a que internautas acusan que el presidente de la FIFA dejó en claro en dicha declaración que está a favor de la selección de Argentina en el Mundial 2026.

La crítica ha sido constante a pesar de que en la misma entrevista, Gianni Infinito habría intentado corregir sus dichos al señalar que él era neutral y no tenía preferencia por Argentina o Cabo Verde.