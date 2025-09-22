El FC Barcelona sigue acumulando lesiones por parte de sus jugadores, pues tras el último partido de LaLiga, se confirmaron dos nuevas bajas en la plantilla.

Y es que a través de un comunicado, el FC Barcelona informó que Fermín López estará de baja tres semanas a causa de una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo, por lo que de esta forma, el jugador español no estará presente en el partido ante el Real Oviedo.

“El centrocampista jugó en la segunda parte de la victoria del domingo por 3-0 contra el Getafe y se lesionó en los últimos segundos del partido en el Estadio Johan Cruyff”, escribió el club blaugrana en sus redes sociales.

The player Fermín López has an iliopsoas muscle injury in his left leg. He will be out of action for around three weeks. The midfielder came on the second half of Sunday's 3-0 win over Getafe and was injured in the very last seconds of the game at the Estadi Johan Cruyff. pic.twitter.com/udUeRiDdHh — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Siguen los problemas: FC Barcelona confirma dos nuevas lesiones en su plantilla

Además de la lesión de Fermín López, el FC Barcelona confirmó otra baja para el club. Se trata de Gavi, quien fue sometido a intensas pruebas de recuperación tras la lesión que sufrió en el radial del menisco interno de la rodilla derecha.

El FC Barcelona señaló que Gavi no estará disponible debido a que se someterá a una artroscopia para conocer si está listo para regresar a los entrenamientos.

“La conclusión es que, para garantizar la mejor recuperación posible y su regreso a la competición este martes, Gavi se someterá a una artroscopia realizada por el Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión del equipo médico del Club. Se emitirá un nuevo comunicado de prensa una vez realizada la intervención”, compartió el equipo culé en su cuenta de X.

The first team player Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) underwent intense sporting stress tests after finishing his conservation course of treatment for the radial injury to the internal meniscus in his right knee.



The conclusion is that in order to guarantee the best possible… pic.twitter.com/Nh0WmFU9k0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Con la baja de Fermín López y Gavi, el equipo de Hansi Flick suma cuatro lesionados: Marc-Andre ter Stegen, Alejando Balde, Gavi y Fermín López. La duda aún se mantiene en Lamine Yamal, por lo que se desconoce si estará disponible para el próximo encuentro del FC Barcelona.

¿Cuándo es el próximo partido del FC Barcelona?

El FC Barcelona podría enfrentar su próximo compromiso en LaLiga con 5 bajas en su plantilla. El equipo culé visitará al Real Oviedo en la Jornada 6 de la Liga de España.

Los blaugranas jugarán el próximo 25 de septiembre en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.