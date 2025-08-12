Veamos la historia que parecía de amor, pero que terminó en una ruptura dolorosa. Donnarumma anunció su salida, no sin antes, señalar a alguien dentro del PSG.

Primero lo primero, para todos fue extraño que Gianluigi Donnarumma dejara el PSG, pues había sido pieza fundamental para el campeonato de la Champions League. Ahora eso quedó en el pasado.

Bueno, no es muy extraño pues el equipo francés se comporta así. Es decir, cuando un jugador decide no renovar con el club, lo bloquean y en ocasiones lo dejan sin jugar.

Un ejemplo claro fue el de Adrien Rabiot, que al no querer firmar un nuevo contrato lo pusieron en la banca por todo un año. También pasó con Kylian Mbappé, pero no se atrevieron a hacerle lo mismo.

¡Escándalo en el PSG! Donnarumma revela que lo están echando del equipo; “alguien tomó la decisión de que no siga”

Como vimos, PSG decidió vender a Donnarumma por no querer renovar. Su contrato terminaba en 2026 y para sacarle un poco de dinero, se deshicieron de él y trajeron a Lucas Chevalier.

Por lo que Gianluigi Donnarumma dejó un mensaje, en donde se ve que no quería salir del PSG: "Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado“.

Casi de inmediato, Luis Enrique, entrenador del PSG, respondió al arquero con el siguiente mensaje: "Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita“.

👀Las palabras de Luis Enrique sobre Donnarumma pic.twitter.com/5b63b06vxY — BeSoccer (@besoccer_ES) August 12, 2025

¿A dónde se va a ir Donnarumma? Su destino estaría en la Premier League

Gianluigi Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, con PSG tomó un mayor nivel y maduró futbolísticamente. Además, apenas tiene 26 años, pero tiene una experiencia enorme en el máximo nivel.

Es por eso que grandes de la Premier League se van a pelear el fichaje de Donnarumma. Manchester City, Manchester United y Chelsea buscan hacerse de los servicios del italiano. Eso sí, el club que sea tendrá que pagar 26 millones de euros.