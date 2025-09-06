En la conferencia de prensa previo al partido de preparación entre México y Japón, Javier Aguirre le dejó claro a Memo Ochoa que, si no consigue un nuevo equipo para tener actividad, no será convocado.

Para esta convocatoria, Javier Aguirre llamó a Luis Ángel Malagón, Tala Rangel y Carlos Moreno como sus opciones en el arco de la Selección Mexicana, por lo que Memo Ochoa fue el gran ausente de la lista.

Y es que, luego de haber terminado su contrato con el AVS, Guillermo Ochoa no tiene club a nueve meses del Mundial 2026, por lo que su sueño de ser parte del Tri en seis Copas del Mundo está en riesgo si no tiene actividad a nivel de clubes.

Javier Aguirre lanza dura advertencia a Memo Ochoa: “si no tiene equipo y no está en forma no va a venir”

En la previa del México vs Japón, Javier Aguirre fue cuestionado sobre la ausencia de Memo Ochoa y el estratega dejó claro que no lo llamó porque actualmente no tiene club, por lo que no tiene ritmo de competencia.

“Precisamente hoy hablaba con su representante y le comenté que tiene que jugar, si no tiene equipo y no está en forma no va a venir, él y cualquiera…”, mencionó Javier Aguirre sobre Memo Ochoa.

Sin embargo, el estratega de la Selección Mexicana aseguró que si Paco Memo ha sido contemplado para convocatorias anteriores ha sido porque se lo ha ganado, además de por el peso que tiene en el vestidor.

Javier Aguirre asegura que Memo Ochoa tiene ofertas de varios equipos

En la misma rueda de prensa, Javier Aguirre dio a conocer que está en constante comunicación con Memo Ochoa y con su agente, por lo que sabe que tiene varias ofertas sobre la mesa.

“De momento no tiene equipo, sé porque he hablado con él y con su representante que tiene ofertas y al ser jugador libre no tiene la limitante de la fecha, puede firmar con quien quiera, cuando quiera…”, mencionó el Vasco Aguirre.

Sin embargo, Memo Ochoa no cerró su contratación con el Burgos de la segunda división del futbol español debido a supuestos cambios en el acuerdo y ahora se dice que está en la órbita del Querétaro.