La Selección Mexicana se prepara para el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile a finales de este mes de septiembre y al cual llegarán con un par de ausencias importantes toda vez que clubes europeos cortaron el sueño de dos joyas tricolores que pintaban para ser incluso titulares en el equipo que dirige Eduardo Arce, quien ahora tendrá que ingeniárselas para que su equipo no resienta las ausencias.

Y es que ha trascendido que dos joyas de la Selección Mexicana Sub-20 como Heriberto Jurado y Stephano Carrillo, se perderán el Mundial de la categoría debido a que sus respectivos clubes europeos no han dado la autorización para que lo jueguen, por lo que deberán permanecer con ellos en busca de ganarse un lugar como titulares.

Cabe resaltar que, en el caso de Stephano Carrillo, salió de Feyenoord a Dordrecht de la Segunda División de Holanda en busca de tener más minutos; mientras que Heriberto Jurado está con Cercle Brugge de Bélgica, en donde no ha tenido nada de actividad. Dicho esto, en el Tricolor sorprendió las decisiones de los equipos de no dejarlos ir.

Los únicos convocados del extranjero de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20

Dicho lo anterior, solamente hay dos convocados por Eduardo Arce para la Selección Mexicana Sub-20 que irá al Mundial de Chile. Se trata de Obed Vargas, que milita en Seattle Sounders y recientemente ganó la Leagues Cup, mientras que el otro es César Garza, quien juega en Dundee FC de Escocia. De ahí en más, todos juegan en algún equipo de la Liga MX.

“Yo creo que la base son los que están. El problema de Jurado es por la inversión que hicieron, la adaptación que tiene que tener, se tiene que quedar. Se entiende, no sólo nos pasará a nosotros, le pasará a las otras selecciones”, dijo el técnico Eduardo Arce sobre los jugadores que no pudieron ser convocados por la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20.

“Es fácil, querían venir, pero tenían compromisos. No hay que darle mucha vuelta, tienen que adaptarse a su club, a la ciudad, al idioma y se quedaron allá”, dijo Arce para culminar con el tema y aclarar que no fue falta de disposición y que entiende a los clubes implicados.

Las figuras a seguir de la Selección Mexicana Sub-20 para el Mundial de Chile

Ahora, sin Stephano Carrillo ni Heriberto Jurado, jugadores como Obed Vargas y Gilberto Mora levantan la mano para ser las figuras de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile. Incluso, en el caso del jugador de Tijuana, ya es considerado elemento del Tricolor mayor, por lo que los reflectores aputan hacia él y lo que pueda hacer en el terreno de juego.

Otro elemento que entra entre las figuras a seguir de la Selección Mexicana Sub-20 para el Mundial de Chile es el mediocampista de Pachuca, Elias Montiel, quien tiene ya experiencia también en la absoluta de México, así como en escenarios internacionales de primer nivel con Pachuca.

Dicho lo anterior, México tendrá ausencias dolorosas, pero cuenta también con jugadores capaces de marcar la diferencia en busca de tener una actuación destacada en una Copa del Mundo juvenil en la que estarán en uno de los grupos más complicacos junto a Brasil, España y Marruecos.