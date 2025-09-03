La reapertura del Estadio Azteca, ahora renombrado Estadio Banorte, ocurrirá en el mes de marzo, meses antes del inicio del Mundial 2026 y la Selección Mexicana al parecer ya tendría rival para la reinauguración: la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

Durante el programa de la Última Palabra, Rubén Rodríguez reveló que la Selección Mexicana podría reabrir el Estadio Azteca con un enfrentamiento ante la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

“Uno de los partidos (en marzo) se va a jugar en México para reinaugurar el Azteca y es muy probable o están buscando que sea Portugal el rival”, explicó el periodista de Fox Sports México.

El periodista reveló que el partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal todavía no está cerrado, pero sí se analiza esa posiblidad para antes de que inicie el Mundial 2026.

“Todavía no está cerrado, lo que sí te digo, son dos selecciones seguras dentro del Top 10 y probablemente Top 8″, explicó Rubén Rodríguez en la Última Palabra sobre la Selección Mexicana.

'ESTÁN BUSCANDO QUE PORTUGAL SEA EL RIVAL DE MÉXICO PARA REINAUGURAR EL AZTECA' 🏟️@ruubenrod señala que uno de los partidos de la Fecha FIFA de marzo podría ser la selección lusa, 'aún no están cerrados' 🇵🇹#LUP pic.twitter.com/ArfBG3hziL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 3, 2025

Pese a lo informado por dicha fuente, existe algo que complicaría que se llevara ese encuentro entre México y Portugal debido a que en marzo se juega el repechaje de la UEFA, pero si se quiere realizar ese partido tendría que ser en otro mes en que el equipo de Cristiano Ronaldo tenga libre.

Cabe mencionar que las modificaciones al Estadio Azteca deberán estar listas a inicios de 2026, por lo que la Selección Mexicana podría reestrenar el recinto antes de que sea la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio del próximo año.

¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Mexicana?

Antes de volver al Estadio Azteca, la Selección Mexicana ya se prepara con partidos amistosos rumbo al Mundial 2026.

El próximo 6 de septiembre se medirá a Japón en Oakland y el 9 del mismo mes enfrentará a Cora del Sur en Nashville, Estados Unidos.