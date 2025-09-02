La Selección Mexicana sufrió un robo durante la concentración en Oakland, California, en Estados Unidos, ciudad donde el próximo sábado enfrentarán a Japón en el estadio donde alguna vez jugaron los Raiders y los Athletics de la MLB.

De acuerdo con el periodista Gibran Araige, durante la madrugada se robaron varios objetos del hotel de concentración en la ciudad de Oakland, California, donde se encontraba la Selección Mexicana.

“Lamentablemente los amantes de lo ajeno se robaron un baúl con artículos de entrenamiento de la Selección…y también unos colegas fueron víctimas de la delincuencia en Oakland!!!”.

Lamentablemente los amantes de lo ajeno se robaron un baúl con artículos de entrenamiento de la Selección…y también unos colegas fueron víctimas de la delincuencia en Oakland!!! https://t.co/XrpdBtsuA9 — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 2, 2025

Alarma en Selección Mexicana: Denuncian robo en plena concentración del Tricolor

Reportes indican que antes de salir al entrenamiento fue que personal de la Selección Mexicana se percató de que los candados del camión estaban rotos y que faltaba el baúl, por lo que de inmediato se notificó a las autoridades del tricolor y de la ciudad de Oakland.

Gibran Araige también informó que se robaron otros objetos de la Selección Mexicana, que están relacionados con los zapatos de futbol que utilizan los jugadores.

“Lo que se robaron fue una vaporera para ablandar los zapatos de fútbol. Es una máquina con la cual los zapatos quedan más flexibles y suaves para que se amolde a la forma del pie. Yo no sabía que existía esa máquina…y no creo que los que se la robaron sepan para qué es…”, indicó Gibran Araige.

Lo que se robaron fue una vaporera para ablandar los zapatos de fútbol. Es una máquina con la cual los zapatos quedan más flexibles y suaves para que se amolde a la forma del pie.



Yo no sabía que existía esa máquina…y no creo que los que se la robaron sepan para qué es…🤔👟⚽️ — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 2, 2025

Pese a ello, la Selección Mexicana ya se encuentra completa, pues el único jugador que no llegó a la concentración fue César Huerta, quien causó baja por lesión y se quedó en Bélgica con el Anderlecht.

¿Contra quién jugará la Selección Mexicana en la fecha FIFA?

La Selección Mexicana se medirá el sábado 6 de septiembre a Japón en la fecha FIFA de este mes.

Posteriormente, el combinado tricolor enfrentará a Corea del Sur el martes 9 de septiembre, por lo que se espera que los seleccionados den grandes partidos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.