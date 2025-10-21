Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays disputarán el campeonato de la Serie Mundial 2025, encuentro donde los californianos van por su segundo trofeo consecutivo, mientras que los canadienses buscarán levantar el título de los banderines por tercera ocasión en su historia.

En su camino a la Serie Mundial 2025, los Dodgers se han mostrado cómo el equipo más fuerte de los playoffs, pues los resultados que han obtenido en cada serie los respaldan, ya que en total solamente han perdido un juego, cedido en la Serie Divisional ante los Phillies.

Por su parte, los Blue Jays llegaron a la postemporada directamente a partir de la Serie Divisional en la que destrozaron a los New York Yankees, para luego sufrir hasta el séptimo y decisivo juego ante los Seattle Mariners.

Dodgers vs Blue Jays: Boletos para el primer partido de Serie Mundial 2025 rebasa los 70 mil pesos

Los precios de los boletos para el primer partido de la Serie Mundial 2025 se han disparado luego de conocerse que los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se enfrentarán para tratar de conseguir el título.

Cuando los Dodgers pusieron a la venta sus boletos tras avanzar a la definición del título de la Serie Mundial 2025, el boleto más barato se encontraba en 881.95 dólares y el más alto era de mil 510, como parte del paquete de la temporada regular.

Posteriormente, tras conocerse que Blue Jays será el rival, el precio más bajo se incrementó a 900 dólares y el más costoso superó los 4 mil dólares, unos 70 mil pesos mexicanos.

La Serie Mundial 2025 empezará en casa de los Blue Jays y el equipo buscará evitar que los Dodgers se conviertan en el primer bicampeón de Grandes Ligas desde el 2000.

¿Cuándo se juega la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial 2025 comenzará en Toronto el viernes 24 de octubre y posteriormente el sábado 25 de este mismo mes.

En caso de alargarse a los juegos 6 y 7, éstos se jugarían el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025.