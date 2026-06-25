Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por el “padrísimo” partido con el que venció 3-0 a Chequia en el Mundial 2026, asegurando su pase como líder del Grupo A a los dieciseisavos de final.

Además, la presidenta de México cumplió su apuesta con los reporteros de la conferencia mañanera al regalar un balón.

Claudia Sheinbaum compartió videos de los festejos en la CDMX y otros estados, resaltando el orgullo nacional.

El próximo partido de México será el martes 30 de junio en el Estadio Banorte de la CDMX.

Sheinbaum presume festejos por triunfo de México vs Chequia

El 25 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum presentó video los festejos por el triunfo de México vs Chequia en el Mundial 2026.

Con imágenes de la afición mexicana que se hizo presente en varios puntos de la CDMX y estados como Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Estado de México, Yucatán, Guadalajara con la alegría del triunfo.

Al igual de las celebraciones en Monterrey, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Quintana Roo donde una vez más los aficionados demostraron su apoyo a México y el orgullo que significó la victoria ante Chequia.

¿Qué sigue para México tras triunfo ante Chequia en el Mundial 2026?

Tras el triunfo de México vs Chequia en el Mundial 2026, la Selección Nacional avanzó a la ronda de dieciseisavos de final, como líder del Grupo A.

Con ello, la Selección Mexicana ya se prepara para disputar su siguiente partido el próximo martes 30 de junio en el Estadio Banorte a las 7:00 de la noche.

Sin embargo, por ahora no se conoce al contrincante de México, ante la finalización de partidos de esta fase, por lo que será este viernes 26 de junio cuando se sepa; todo apuntan que será Escocia del Grupo C.