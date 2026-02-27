Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló detalles de su llamada del 26 de febrero con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y anunció que hablaron sobre mejorar el tráfico y la movilidad en las tres ciudades sede.

“Agradezco mucho a Gianni Infantino, el presidente de la FiFA… ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país… un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas… el tema por supuesto de seguridad pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios… va a ser un muy buen Mundial, tenemos la certeza de que se va a llevar a cabo con seguridad…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanear de este 27 de febrero desde Sinaloa que las conversaciones que tiene México con Gianni Infantino y la FIFA se mantienen con normalidad y que estas avanzan sobre varios temas además de seguridad.

Claudia Sheinbaum: “el mundo entero puede venir con tranquilidad a México”

Claudia Sheinbaum dijo que está asegurada la realización del Mundial 2026 en México y que esta será con seguridad.

Agregó que se va a recibir a todos los turistas con los brazos abiertos y aseguró que llegan a un lugar seguro y tranquilo.

Claudia Sheinbaum asegura a Gianni Infantino que “hemos regresado a la normalidad”

Claudia Sheinbaum detalló que en su reciente llamada con Gianni Infantino le presunto la situación de México por lo que aprovechó para hablar de seguridad y decir que se ha regresado a la normalidad.

“Obviamente me preguntó cómo está México… hemos regresado a la normalidad… le agradezco por su confianza en México y que sepa el mundo entero que puede venir con tranquilidad México” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo ante las imágenes que circularon en el mundo sobre las reacciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Sobre el Mundial de Clavados en Guadalajara, la presidenta dijo que se sigue trabajando para que recuperarlo.