Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que se analizan y ajustan las tarifas de los taxis del Aeropuerto Internacional de Cancún, como parte de los preparativos rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

Durante su participación en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cancún, la mandataria estatal explicó que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se trabaja en un nuevo tarifario que será dado a conocer en los próximos días.

“En el tema de las tarifas con la ayuda de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, en coordinación se llevó a un tarifario que se va a dar conocer en estos días a más tardar la próxima semana” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Tarifas de taxis en el aeropuerto de Cancún serán públicas

Como parte de las medidas para mejorar la movilidad de turistas nacionales y extranjeros, Mara Lezama adelantó que se busca que las tarifas de los taxis sean visibles dentro del aeropuerto.

Esto implicaría:

Publicación clara de precios en el interior del aeropuerto

Emisión de tickets antes de abordar

Información accesible para todos los usuarios

La gobernadora detalló que ya existen conversaciones con la concesionaria que opera el servicio.

“Estamos hablando con la concesionaria es que en la parte interior del aeropuerto las tarifas sean públicas, tenga incluso los lugares donde incluso te puedan sacar un ticket e ir directamente a tomar el transporte” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Buscan transparencia para turistas en Cancún rumbo al Mundial 2026

El objetivo principal es que los visitantes conozcan con exactitud el costo de su traslado desde el aeropuerto hacia distintos destinos turísticos.

“Para que el turista que llegue a Cancún, específicamente en el Aeropuerto de Cancún que es el de entrada sepa cuánto le cueste exactamente su traslado a la zona hotelera, al 3, al 5 o al 20 a Puerto Morelos o Playa del Carmen o a cualquier destino al que vaya para que exista transparencia” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Esta medida cobra relevancia ante el incremento de visitantes que se espera por el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Analizan taxis por aplicación en Cancún

Mara Lezama añadió que el gobierno estatal también mantiene diálogo con servicios de transporte por aplicación, con el fin de establecer condiciones más claras y equitativas en el aeropuerto.

Aunque aún no hay una fecha definida para la implementación del nuevo sistema tarifario, se prevé que estas acciones faciliten la movilidad y brinden mayor certeza a los turistas.

Además de los taxis, los visitantes cuentan con otras opciones de traslado, como servicios de autobuses que conectan el aeropuerto con la zona hotelera y otros destinos cercanos en en medio de la celebración del Mundial 2026.