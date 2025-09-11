Sevilla vs Elche se miden en el inicio de la Jornada 4 de LaLiga; te decimos cuándo y dónde ver en vivo y gratis el partido en México.

Sevilla, dirigido por Matías Almeyda recibe al equipo Elche, en partido de la Jornada 4 de LaLiga, entre dos equipos que no han tenido un buen arranque de torneo.

Sevilla vs Elche: ¿Cuándo ver en vivo y gratis en México el inicio de la Jornada 4 de LaLiga?

El viernes 12 de septiembre de 2025 arranca la Jornada 4 de LaLiga, con el partido Sevilla vs Elche, único programado para jugarse en ese día.

Sevilla vs Elche: ¿Dónde ver en vivo y gratis en México el inicio de la Jornada 4 de LaLiga?

El partido Sevilla vs Elche será transmitido en vivo y gratis en México, a través de la señal del Canal 5.

Partido: Sevilla vs Elche

Fase; Jornada 2 de LaLiga de España

Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Horario:13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Transmisión: Canal 5

¿Cómo llega el Sevilla de Matías Almeyda al partido de la Jornada 4 de LaLiga vs Elche?

Matías Almeyda, DT del Sevilla, prepara la visita del equipo Elche, tras el parón de LaLiga, por los partidos internacionales de Fecha FIFA.

El Sevilla no pudo contar para el trabajo diario con cinco de sus futbolistas internacionales, por lo que no será sencillo armar el once inicial para recibir al Elche en la Jornada 4 de LaLiga.

El sábado 30 de agosto, en partido de la Jornada 3 de LaLiga, el Sevilla ganó 2-0 como visitante al Girona.

Con los tres puntos conseguidos en la Jornada 3 de LaLiga, el Sevilla se ubica en el lugar 13 pues apenas sumó sus primeras unidades.

Así llega Elche al partido de la Jornada 4 de LaLiga vs Sevilla

Elche, rival de Sevilla en la Jornada 4 de LaLiga está colocado en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos.

En la Jornada 3 de LaLiga, el equipo Elche venció 2-0 a Levante, logrando así su primera victoria en el torneo español.

La visita a Sevilla no será sencilla para Elche, que confía en sacar al menos un punto de Sánchez-Pizjuán.