Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, fue víctima de violencia en redes sociales, pues recibió amenazas de muerte y al parecer habría sido un fan argentino.

Las redes sociales se ha convertido en una manera de acercarnos a nuestros ídolos, pero también canal de violencia, y para muestra la lamentable denuncia que realizó Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, quien recibió amenazas de muerte.

Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, alzó la voz para denunciar amenazas de muerte en redes sociales.

La esposa del futbolista de Rayados de Monterrey compartió una captura de pantalla en la que se muestran las ofensas que llegaron hasta su cuenta de Instagram.

Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, fue amenazada de muerte

A través de su cuenta de Instagram, Cristina Llorens, esposa de Sergio Canales, denunció amenazas de muerte. Los reprobables mensajes llegaron hasta sus redes sociales y por el texto algunos usuarios indican que un fan argentino sería el responsable.

“Puede ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos, hija de la re mil puta”, se lee en el mensaje que le fue enviado a la esposa de Sergio Canales.

La esposa del futbolista de Rayados de Monterrey compartió la captura con el lamentable mensaje y agregó el texto: “No puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra”.

“Justo por eso necesitamos trabajar tanto en cambiar las cosas. Por gente así, necesitamos criar una generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita la violencia”, agregó Llorens.

Esposa de Sergio Canales denuncia amenazas de muerte (@cris.llorens)

La esposa de Sergio Canales se une a Katia Itzel García para pedir un alto a la violencia

La esposa de Sergio Canales denunció amenazas de muerte sólo unos días después de que la silbante mexicana Katia Itzel García exhibiera a un usuario que la insultó a través de redes sociales.

Ante la denuncia, la Federación Mexicana de Futbol lanzó un comunicado en el que condenó “amenazas e intimidaciones en contra de la árbitra Katia Itzel García”.

Hasta el momento no ha existido ningún pronunciamiento de los Rayados de Monterrey sobre las amenazas de muerte a Sergio Canales y su familia.