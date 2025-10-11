La Selección Mexicana se jugará este sábado la vida en el Mundial Sub-20 cuando se enfrente a Argentina en la ronda de cuartos de final en un duelo que está considerado de pronóstico reservado dado el buen rendimiento que ambas escuadras han exhibido en este certamen; sin embargo, el Tricolor recibió una gran noticia con miras a este duelo.

Y es que, en hace unos días, el delantero Mateo Levy sufrió una lesión que generó preocupación en el seno del Tricolor; sin embargo, se confirmó una gran noticia toda vez que para este juego de cuartos de final del Mundial Sub-20, la Selección Mexicana podrá echar mano de él en caso de que lo requieran toda vez que podría salir a la banca para el choque con Argentina.

Según lo informado por el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, se le hicieron pruebas a Mateo Levy la mañana de este sábado 11 de octubre y con base en ello, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Arce determinó llevarlo a la banca e incluso, si el partido lo demanda, podría recibir minutos.

¿Qué le pasó a Mateo Levy en el Mundial Sub-20?

En el partido de la fase de grupos en el que México enfrentó a Marruecos en busca de su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20, Mateo Levy sufrió un golpe en la cabeza por el cual tuvo que abandonar el terreno de juego. Incluso, tuvo que activarse el protocolo por conmoción cerebral, lo que lo tuvo en observación durante los últimos días.

Las medidas de FIFA obligaron al inmediato traslado de Mateo Levy al hospital para ser atendido y descartar cualquier daño de consideración. El periodo de observación duró 72 horas, lo que hizo que se perdiera el partido de octavos de final contra Chile, anfitrión de este Mundial Sub-20 al cual México eliminó.

Ahora, ya confirmado el hecho de que Mateo Levy no sufrió ningún daño, volverá a la convocatoria nacional. Se le hicieron las pruebas pertinentes y está en condiciones de ser tomado en cuenta, aunque no sea como titular, pero sí como una alternativa de revulsivo si el timonel del Tricolor así lo considera.

DECISIÓN TOMADA



México tendrá plantel completo vs Argentina en el Mundial Sub 20.



Tras las pruebas de esta mañana, cuerpo técnico decidió llevar a Mateo Levy a la banca y si el partido lo amerita, podría tener minutos.

¿A qué hora es el partido de México vs Argentina por el Mundial Sub-20?

Dicho todo lo anterior, México llegará a su partido contra Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 con equipo completo una vez confirmada la reincorporación al grupo de Mateo Levy y ahora, pelearán por el pase a la semifinal del certamen.

El partido entre México y Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se llevará a cabo este sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 hrs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Nacional en Santiago de Chile.

En caso de ganar, la Selección Mexicana se convertirá en uno de los cuatro equipos semifinalistas y enfrentaría a quien resulte ganador del choque entre España y Colombia.