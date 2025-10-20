El América no pasa por un buen momento en el Apertura 2025 de la Liga MX y parece que los jugadores ya lo comienzan a sentir, pues al término del partido contra Cruz Azul se reveló un video de Álvaro Fidalgo reclamándole a Kevin Álvarez.

Y es que justamente durante el partido entre América y Cruz Azul, Kevin Álvarez se equivocó en una jugada que derivó en el primer gol de La Máquina, por lo que las críticas hacia el jugador no se hicieron esperar y parece que por parte de sus compañeros también hubo molestia.

El lateral derecho del América no ha podido regresar a su nivel y las críticas ya comienzan a sonar por parte de la afición azulcrema, pues así como los fans no aguantaron sus errores, Álvaro Fidalgo le reclamó en la cancha por sus malas actuaciones.

¿Vestidor roto? Captan brutal reclamo de Álvaro Fidalgo contra Kevin Álvarez

El reclamo de Álvaro Fidalgo contra Kevin Álvarez fue compartido en redes sociales y se ve como el futbolista español explota cuando el mexicano intenta desequilibrar por la banda y en el amague él mismo saca el balón del campo en Ciudad Universitaria.

El desempeño de Kevin Álvarez en la cancha se sumó a lo mal que jugó el América contra Cruz Azul, pues pese a haber metido un gol por un error de La Máquina, no pudieron sobreponerse y terminaron perdiendo el partido del Clásico Joven.

El enojo de Álvaro Fidalgo con Kevin Álvarez me representa😡 pic.twitter.com/p6bLmjSuvp — Roberto Haz (@tudimebeto) October 20, 2025

Primero los de Coapa se fueron adelante en el marcador gracias a la anotación de Brian Rodríguez, quien aprovechó un error de Jorge Sánchez para convertir el gol.

Después vino el error de Kevin Álvarez para el 1-1 y finalmente, en la segunda mitad, Ignacio Rivero puso el 2-1 al minuto 67 para cerrar el partido.

¿Cuándo será el próximo partido del América?

América jugará a mitad de semana la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX con el objetivo de ganar el encuentro.

Las Águilas del América se medirán ante Puebla desde el Estadio Ciudad de los Deportes este martes 21 de octubre en punto de las 19:00 horas.